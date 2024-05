La nueva app de carga y descarga se estrena en la zona del Edificio Europa

Publicado por M.Á.ZAMORA./A.CABALLERO León Verificado por Creado: Actualizado:

La nueva aplicación informática que el Ayuntamiento de León pretende implantar en las zonas de carga y descarga de la capital se estrenará previsiblemente en la calle alcalde Pérez de Lera, en contestación a las propuestas de los comerciantes del entorno del Edificio Europa, con los que se reunió una representación del equipo de gobierno, encabezada por el teniente de alcalde de León, Vicente Canuria, acompañado por el intendente jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Llorente y técnicos de la materia.

Según los comerciantes, la necesidad de regular los aparcamientos pasa por generar más rotación en las zonas de carga y descarga, para lo cual el gobierno local implantará una app cuyo estreno ya estaba previsto, con la que se regula el periodo de estacionamiento hábil, de tal forma que se evita que —como sucede en la actualidad— una furgoneta de reparto pueda permanecer estacionada durante toda una mañana en una zona vedada al uso comercial.

La ordenanza municipal limita (siempre según los comerciantes) la posibilidad de regular otro tipo de medidas. La valla que circunda los alrededores de la farmacia del Edificio Europa no se retirará porque según las conclusiones extraídas en la reunión, está cumpliendo la misión para la que fue instalada y los bolardos cercanos a la zona pertenecen a la demarcación de una carretera nacional cuyas competencias exceden las del Ayuntamiento, con lo cual es imposible modificar su cometido.

SISTEMA ORA

Así las cosas, se pretende poner en marcha en la zona la nueva app con la que se gestionará el aparcamiento en las zonas de ámbito comercial, que regulará mediante un apartado de la zona ORA el uso de este tipo de espacios, con la condición de que se conviertan más allá de las funciones de recaudación por su uso, en espacios de rotación de las plazas con el fin de que haya más movilidad en este ámbito.

La aplicación ya está adjudicada con una factura de 200.000 euros. La cobrará la sociedad mixta de la ORA, Eulsa, en la que el Ayuntamiento tiene el 57% del accionariado y su socio privado, Telpark, el resto, después de que el procedimiento de contratación resolviera su adjudicación directa por su vinculación con la actual herramienta, ya en funcionamiento, que permite pagar por el uso de las zonas azul y naranja mediante el teléfono móvil. La aplicación se complementa con la modificación de la ordenanza de tráfico, en la que se regula que a partir de su entrada en vigor los vehículos autorizados no podrán permanecer en el mismo estacionamiento más de 45 minutos. Los usuarios deberán registrarse en la app, que es la misma de Telpark que para el resto de la ORA, cuando aparcan y cuando abandonan la plaza deben de comunicarlo también a la app. Si no disponen de este ticket en vigor, que es gratuito para ellos, o si superan el plazo máximo permitido se exponen a ser multados, como si no estuviesen autorizados.

Con la farmacia, sin embargo, se dispondrán medidas adicionales, si prosperan los acuerdos verbales alcanzados en la reunión. Al estilo de lo que se ha hecho en Estepona y en alguna otra ciudad más, se plantea el estreno de un sistema de señalización vertical que permite la utilización de los espacios de estacionamiento cercanos al establecimiento por un periodo de en torno a dos minutos. «Tenemos comprobado que el tiempo medio de utilización de estos aparcamientos es de dos minutos. Si se nos concede la posibilidad de usarlo hasta por cinco minutos, vamos a dar cobertura a los usuarios que llenan la zona solamente en los picos de epidemias, que son puntuales y dejar un tráfico normal de estacionamientos en los periodos normales, que son los más habituales», explicó el director técnico de la Farmacia Europa, Rubén García.

Para el resto de áreas, la utilización del sistema será la tradicional. El tiempo máximo de utilización de las zonas de carga y descarga queda fijado en 30 minutos, «dentro de la franja horaria permitida».

Limitación La idea es que se roten los aparcamientos para evitar que un vehículo supere los 30 minutos en el lugar