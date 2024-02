Ponferrada experimenta con una línea de bus a la demanda para el extrarradio

Publicado por m. félix León Verificado por Creado: Actualizado:

Será un experimento desde el jueves 15 de febrero hasta el 31 de agosto de este año y si la cosa sale bien, se aplicará a otras líneas de autobús urbano en Ponferrada. De lo contrario, se descartará. La idea y el objetivo es que, cuando el autobús no lleva usuarios y no hay demanda al final de la línea, ese mismo bus sea utilizado y reconducido a otros servicios y no viaje vacío como sucede ahora en algunas ocasiones. Se trata en definitiva de aplicar una gestión del servicio en función de la demanda y que afectará principalmente a los puntos más distantes del centro de la ciudad. En concreto a la Línea número 3, que es la que parte en el kilómetro 4 de la carretera de la Espina (en Bárcena del Bierzo) y termina en la urbanización Patricia y Campo, pasando por San Andrés de Montejos, Columbrianos y el centro de la ciudad, por Lazúrtegui, Correos y el Plantío.

El concejal de Transporte y Movilidad de Ponferrada, Carlos Fernández, en compañía de los técnicos municipales Francisco Jordán y Soraya Núñez, explicaba ayer que se intenta una mayor eficiencia del servicio, dejando bien claro y recalcando que no se cortará ninguna línea que ahora mismo está en funcionamiento. «habrá paradas regulares en esta Línea 3 y las paradas flexibles el autobús irá a recoger o a dejar usuarios sólo si hay reservas», explicaba. Y detallaba que si, por ejemplo en Bárcena del Bierzo no llama nadie al teléfono indicado para hace la reserva o lo deja plasmado en la app «Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada», si hay alguien que va en dirección a Bárcena como destino final, el servicio se realiza con plena normalidad. Sólo se ahorra viaje y movimiento del autobús si no hay pasajeros hacia ese punto.

Las reservas se puede hacer con una hora de antelación al viaje de en este caso, la Línea 3, como parte del experimento que se prolongará hasta finales de agosto y que está en función de un estudio que elabora una empresa gallega especializada en la optimización de estos recursos de transporte urbano.

«Lo que se pretende es evitar como hasta ahora líneas en vacío», resumía el concejal. Carlos Fernández dejaba bien claro que si la experiencia de los usuarios y de la propia concesionaria no es la satisfactoria, todo quedará en nada.

Bus eléctrico

El concejal recordó que se trata de un contrato de 3 millones anuales y por eso «no podemos permitirnos fallos», dijo. Ahora mismo se está probando un autobús eléctrico por calles más o menos llanas, y el viernes se ha programado que suba a Otero. la idea es también ir incorporando novedades tecnológicas al servicio.

