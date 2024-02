Quejas en los pueblos por los cambios en la TDT

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

TLos cambios en la señal de la televisión Digital Terrestre están ocasionando problemas en los pueblos del Biezo, especialmente en los más alejados y también los de la montaña de Ponferrada, como Peñalba. Ayer, el grupo socialista salía al paso de la de la falta de señal de televisión debido a los cambios en las emisiones de TDT. En palabras del concejal Andrés Gabella, responsable del grupo socialista de Medio Rural, «resulta asombroso que hayan llegado a esta situación sin hacer nada».

Recuerdan que desde julio del año pasado ya se conoce que en febrero se iban a producir cambios en la TDT y que se necesitaba una adaptación y estima que «este equipo de gobierno no ha hecho absolutamente nada para dar servicio a esas poblaciones. Este es otro ejemplo de la desidia y la falta de preocupación por los problemas reales de la ciudadanía en general y con el abandono del medio rural en particular», indican.

Andrés Gabella señala que de este asunto si que no van a poder culpar al anterior equipo de gobierno «como acostumbran a hacer, se marcan los tantos de la gestión anterior y echan la culpa de los problemas que existen. Pero este es un asunto que depende exclusivamente de la gestión del actual equipo de gobierno».

Andrés Gabella continúa criticando que «si en lugar de mover bustos de un lado para otro, hacer esculturas que no son necesarias o reformas en el Ayuntamiento por importe de 62.000 euros que no repercuten en la mejora del servicio deberían estar preocupados por solventar los problemas reales, por acercar los servicios al medio rural y no por abandonarlos una vez más».

Acaba señalando que «el actual equipo de gobierno ha tenido muchas oportunidades de realizar una inversión que realmente arregle el problema, ahora le echaran la culpa al presupuesto, pero para hacer otros gastos si hay dinero, y- ha querido recordar queel PSOE propuso una inversión que solventaría el problema y respetaría nuestro patrimonio que es la línea eléctrica de media tensión en el alto de Corón, no los parches que están proponiendo para solucionarlo».

La señal de la TDT también ha pillado por sorpresa a máss de una persona que no sabía que desde hace tiempo se venía advirtiendo del apagón televisivo. Por eso, en no pocos hogares de Ponferrada y del resto de municipios del Bierzo, especialmente personas de avanzada edad, no han resintonizado bien la señal.