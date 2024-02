Absuelven al alcalde de Toral de los Vados de la acusación de acoso laboral a un trabajador del Ayuntamiento

Publicado por Carlos Fidalgo Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

"Me he quitado un peso de encima. Las acusaciones eran falsas, pero no es agradable tener que ir al juzgado". Con estas palabras de alivio reaccionaba este martes el alcalde independiente de Toral de los Vados, el ex socialista Pedro Fernández, después de que el Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada le haya absuelto en la demanda por acoso laboral que le había interpuesto un oficial de primera fontanero del Ayuntamiento, de baja desde hace ocho meses.

El juzgado ha desestimado la demanda del trabajador, aunque su representante legal no descarta recurrir el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La acusación entiende, además, que el alcalde usó su teléfono móvil durante el juicio para comunicarse supuestamente con los testigos por mensajería, lo que supondría una irregularidad punible.

El alcalde, satisfecho por la absolución, se mostró tranquilo ante la posibilidad de que la acusación recurra y volvió a insistir en que la denuncia obedece a "una maniobra" del trabajador y el PSOE local. "No han asimilado el resultado de las elecciones", afirmó, decepcionado con elm testimonio en su contra del secretario de Organización del PSOE, David Voces. "Es una vergüenza. La política ha caído muy bajo en Toral", se quejó. "Pero en Toral, todos me conocen, nos conocemos todos y yo siempre he respetado a los trabajadores", añadió Fernández, que después de 24 años como al alcalde socialista, quedó excluido de la última candidatura electoral del PSOE y se presentó por una lista independiente para ganar de nuevo los comicios por mayoría absoluta.