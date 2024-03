Ponferrada eleva a 81,3 millones el presupuesto pactado con la abstención del PSOE

"Yo no me humilló por hablar con nadie. No me humillé por hablar con el grupo socialista", aseguró este viernes el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, el popular Luis Antonio Moreno, después de que su compañera en la concejalía de Innovación y fondos europeos, Lidia Coca, empezara la comparecencia para informar de que el presupuesto del municipio ascenderá a 81,3 millones de euros agradeciendo "la altura de miras" del PSOE "por facilitar" con su abstención que las cuentas de 2024 salgan adelante en la sesión plenaria convocada para el próximo jueves 7 de marzo. A su lado, el primer teniente de alcalde, el bercianista Iván Alonso, también expresaba su agradecimiento a los socialistas y felicitaba además a Luis Antonio Moreno por "magnífica y magistral" forma de llevar las negociaciones. Moreno explicó que contactó tanto con el PSOE como con Vox, y "donde nos han escuchado, hemos alcanzado un acuerdo". El edil lamentó que los dos concejales de Vox ni siquiera se molestaran en estudiar el borrador que se les facilitó y de nuevo condicionara su apoyo a los presupuestos a la obtención de las dos concejalías que ya reclamaron el mes pasado antes de que el alcalde, Marco Morala, suspendiera a última hora la convocatoria del Pleno que debía aprobar un primer borrador del presupuesto.

Y este segundo borrador que Moreno ha negociado con el PSOE en nombre del equipo de gobierno del PP y Coalición por el Bierzo (CB) eleva en 1,7 millones de euros la cifra inicial del presupuesto. Coca y Moreno explicaron que el incremento de un 1,7 por ciento respecto al primer borrador (1,7 millones de euros más) y del 5,49 por ciento respecto al presupuesto del pasado año, obedece a la inclusión de la primera fase de las obras de reforma de la antigua sede de la Policía Municipal en la calle Ancha, con 1,5 millones de euros, para albergar el futuro Centro de Innovación. Y porque la valoración del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil en las cuentas pasa a ser el de su estimación por los técnicos, 1,67 millones, en lugar del millón y medio de euros que se había presupuestado.

El edil de Hacienda, como había adelantado el PSOE, confirmó que el equipo de gobierno renuncia a "externalizar" los servicios de la brigada de pintura, las piscinas de verano y de parques y jardines. Por eso el gasto en 800.000 euros en los sueldos de los seis pintores, los 12 trabajadores y los 39 operarios de las piscinas de verano está ahora incluido en el apartado de gastos corrientes.

Iván Alonso destacó que el presupuesto incluye 750.000 euros para Medio Rural y por primera vez contempla una partida propia de 123.000 euros para Turismo, más allá de los fondos que llegan de otras administraciones. El Castillo tendrá un fondo propio de 200.000 euros para "actuaciones urgentes", y habrá partidas para la Herrería de Compludo, y el mirador y museo de la Basílica de la Encina, todas ellas promesas electorales de CB, además de 300.000 euros para la brigada de obras y su nuevo camión vasculante.

Moreno por su parte, recalcó que el nuevo borrador pactado con el PSOE "mantenemos todos los proyectos" anunciados como el cruce de Toral de Merayo y el horno en la misma localidad, la peatonalización de la calle Ancha, el plan de asfaltado, el centro de recepción de visitantes de Otero. Habrá 200.000 euros para los campos de hierba artificial Manolo Peña, y en Flores del Sil y Cuatrovientos, con una inversión que se llevará a cabo mendienta "el sistema de renting que nos permite la ley, además de fondos para el Teatro Bergidum, el Castillo y la Biblioteca Municipal.

Alonso también aseguró que la intención de Vox de presentar nuevas enmiendas a los presupuestos -esta semana anunciaron que retiraban sus 12 propuestas- "vienen fuera de tiempo", dijo el bercianista, aunque sigan "abiertos cualquier posibilidad". El teniente de alcalde bercianista insistió en que "no es de derechas ni de izquierdas asfaltar una calle o poner un farola" y dirigiéndose a los ediles de Vox utilizó un simil futbolístico para afirmar que "no se puede cambiar las reglas del partido en la segunda parte. Los goles valen un tanto y cuando te vas al descanso y vuelves al partido, no valen dos ni tres, valen un tanto".

Moreno, por su parte, no se atrevió a pronunciarse sobre las enmiendas de Vox. "No sé lo que darán de sí", afirmó. "Nos consta que se las van a preparar en Madrid o en Valladolid", añadió en cualquier caso. Y dudó abiertamente "conocimiento que tengan de nuestra ciudad" los dos ediles de Vox.