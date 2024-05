Clamor contra "el muro" del Corredor Atlántico para León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Corredor Oeste invoca el descontento «generado con las nuevas promesas ministeriales en Galicia», como otro motivo más para acudir a las ponencias y manifestación de Zamora el próximo sábado 25 de mayo. Tras las nuevas promesas de inversión del Ministerio de Transportes, ahora con Galicia, «el noroeste y más concretamente León, queda una vez más descolgado y con graves problemas ferroviarios sin resolver. Es más, si fueran ciertas las promesas anunciadas ayer por el ministro vallisoletano, se agravarían aún más los problemas. Las inversiones en Galicia no serán efectivas si no cuentan con una salida rápida, moderna y eficaz por León donde el Ministerio de Transportes solo ofrece dos estudios: uno para la Ruta de la Plata y otro para el puerto del Manzanal. Una vez más estudios y más estudios, pero 0 euros de inversión. Las inversiones anunciadas ayer para Galicia mantienen el bloqueo del acceso por la Ruta de la Plata y mantienen la ruptura ferroviaria de León en dos», valora Corredor Oeste en un comunicado.

La plataforma indica que el ministro de Transportes «ha segregado las inversiones para el Corredor Atlántico y olvida a León una vez más». «La Ruta de la Plata sufre otro bloqueo por parte del Ministerio que no se aprovecha como gran circunvalación de los tráficos Galicia-Sur sin pasar por Madrid, algo imprescindible y que precisa pasar de los eternos estudios a inversiones reales antes de 2040».

En el análisis se añade el bloqueo del acceso a la Ruta de la Plata por Astorga, «que es perjudicial para el desarrollo económico y logístico de Astorga, del polígono de Villadangos y mantiene a Torneros como el eterno desierto industrial de León».

«Si se invierte en Galicia pero no se soluciona el acceso por León y la Ruta de la Plata, se genera un cuello de botella incomprensible. Galicia tendrá infraestructuras del siglo XXI y León seguirá con las viejas del XIX». Los tráficos por tren que se prevén captar para la Ruta de la Plata con origen o destino Galicia se verán mermados si no se abre el tren de la Plata», vaticina Corredor Oeste, que ve como las nuevas promesas de Puente para Galicia «impiden que León se recupere como nudo ferroviario del noroeste. Corredor Oeste-Ruta de la Plata reitera que Galicia es un foco de enorme atractivo económico para la entrada y salida de mercancías que dote de contenido y tráficos al ferrocarril, pero la falta de concepto de red que aplica el Ministerio, hará que las inversiones previstas no funcionen y no se capten los tráficos previstos». Por contra, el Corredor Mediterráneo sí cumple el cometido de comunicar de norte a sur el Este de España entre Gerona y Almería. Eso mismo, se le impide a la Ruta de la Plata, el comunicar de Galicia-Asturias a Extremadura».