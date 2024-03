El Parlamento asturiano se une para pedir a la Junta un acuerdo sobre Valdeprado

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El parlamento asturiano ha aprobado este miércoles, con la única oposición de Vox, una iniciativa en la que se cuestiona la falta de compromiso del Gobierno de Castilla y León con la mejora del eje que conecta La Espina y Ponferrada y que pide al Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón que intensifique el diálogo con la comunidad vecina.

La iniciativa presentada por el PSOE e IU-Iniciativa por Asturias apuesta por que Castilla y León cumpla con los compromisos adquiridos para asumir la titularidad y acondicionar la vía que discurre entre el puerto de Valdeprado y Páramos del Sil, tal y como ha hecho el Principado en la vertiente asturiana, informa Efe.

Se trata de una antigua pista minera que discurre entre Cerredo (Asturias) y Páramo del Sil que permite acortar en casi 30 kilómetros el trazado que discurre por Villablino y que además se encuentra a una menor altitud que el resto de puertos de la zona.

Esta carretera, a cuyo acondicionamiento el Principado prevé destinar 1,8 millones de euros, se integraría en el eje que pretende conectar La Espina y Ponferrada a través de Tineo, Cangas del Narcea y Páramo del Sil, ha recordado hoy el socialista Ángel Ricardo Morales, que ha destacado la posibilidad de que pase a ser posteriormente de titularidad estatal.

Morales ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya cambiado de opinión en estos dos últimos años, pero ha mostrado su confianza en que pueda rectificar, mientras que la diputada de IU Delia Campomanes ha afirmado que el compromiso con este eje, "fundamental para el desarrollo" de las comarcas que atraviesa, "debería hacerse con una sola voz".

Sin embargo, la popular Cristina Vega ha acusado a los dos grupos que sostienen al Gobierno asturianode querer lanzar con su propuesta "una bomba de humo" que esconda la falta de compromiso del Estado con la Autovía del Suroccidente y el olvido en el que se encuentra el compromiso asumido por el expresidente por José Luis Rodríguez Zapatero para conectarla con la A-6 por Ponferrada.

"Pretenden que esta vía sustituya a la autovía del suroccidente porque están en contra de ella", ha afirmado la diputada popular que ha asegurado que los socialistas han incumplido todos los compromisos de inversión con la carretera de Valdeprado y que si exigen ahora el compromiso de Castilla y León es porque está gobernada por el PP y no quieren exigir los compromisos incumplidos por el Estado.

Desde Vox, su portavoz, Carolina López, ha dicho que la proposición no de ley aprobada "no vale para nada y es pura propaganda" de cara a unos vecinos que llevan más de 20 años esperando que se concluya la Autovía del Suroccidente y que ven ahora como los socialistas "abandonan la falsa promesa de Zapatero" para prolongarla hasta Ponferrada porque saben que el Estado "no va a invertir ahí ni un euro".