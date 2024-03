Vox insiste en que el gobierno municipal del PP y CB de Ponferrada «no es serio ni estable»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La oposición de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada asegura que el gobierno local de Partido Popular y Coalición por el Bierzo anda como «pollo sin cabeza». Su portavoz, Patricia González, aseguró, este lunes, que «no es un gobierno serio ni estable» y censuró que dependa del Partido Socialista. Y, por eso, Vox habla de «mandato perdido». Critica, especialmente, que no escuche a las asociaciones de vecinos del municipio y que se niegue a atender las reivindicaciones que plantea el sector de la hostelería. También reprocha que esté gestionando y adoptando decisiones políticas sin tener claro lo que supondrá para los vecinos del municipio. Y ahí, Patricia González, denuncia que se esté ultimando el traslado del monumento de los ciclistas sin haber calculado el coste que supondrá esta operación.

Los concejales de Vox volvieron a criticar lo ocurrido en el último pleno ordinario, con la aprobación de una prórroga de un año para el servicio de la ORA. Y acusan al alcalde de intentar «infundir miedo» a los ponferradinos por el rechazo de la prórroga para el servicio de transporte urbano cuando sabe que el servicio está garantizado.

Finalmente, la portavoz de Vox recriminó al gobierno local que no atienda su propuesta para ampliar el horario de carga y descarga en las zonas peatonales de la ciudad, con el consiguiente perjuicio para hosteleros y restauradores. También censura que no se vaya a arreglar, a corto plazo, las pistas y canchas del barrio de La Rosaleda o que no se haya permitido hablar a las asociaciones de vecinos del Casco Antiguo y El Nogalón de Espinoso de Compludo en el último pleno ordinario.