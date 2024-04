Mar Palacio, gestora del Instituto de Estudios Bercianos: «No me voy a presentar a las elecciones, pero siempre estaré ahí»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Mar Palacio, que dio paso a Patricia Pérez Bruzos como presidenta del IEB, está al frente de la gestora que rige los destinos de una de las instituciones culturales más importantes del Bierzo tras la traumática salida de la dirección anterior por la mala gestión económica. Anoche pasó por el programa La Tertulia que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Cree que pronto habrá nuevas elecciones después de que la deuda se haya rebajado y el IEB haya recuperado cierta normalidad.

BALANCE DE LA GESTORA

«Muy positivo». Mar Palacio hizo de entrada un balance de estos cinco meses de la gestora. «Estamos muy contentos, en primer lugar por el apoyo de los socios; en segundo lugar, de la sociedad berciana en general, y en tercer lugar, de las instituciones».

DEUDA

«De deber 84.900 euros hemos pasado a 36.000». De una deuda de más de 84.900 euros cuando se hicieron cargo de la gestión del Instituto, se ha pasado a deber 35.900 euros, explicó Mar Palacio en la entrevista, «gracias a las donaciones y esfuerzos de los socios», destacó. Entre ellos, los cuadros de Gómez Domingo, conciertos como el de las corales el día 14 o las charlas del bar Coherencia. «Seguimos recibiendo donaciones», insistió también la representante de la gestora. Incluso hay 40 socios más que entonces.

LOS NÚMEROS

Objetivo: estar al día en dos años. Mar Palacio explicó que los sueldos que se deben a los trabajadores se llevan el mayor peso de la deuda. Aunque se fijaron tres años, espera que en dos se puedan solucionar la situación. Y otro dato: «Ahora mismo, los gastos mensuales del IEB son de 2.500 euros», explicó, incluido el sueldo del trabajador que tienen a media jornada, lo que exige también una gestión rigurosa.

RAZONES

No sólo el Aula. Mar Palacio explicó que cuando se marchó como presidenta, en junio de 2020, su directiva dejó «cifras positivas» al equipo de Patricia Pérez Bruzos, con 34.000 euros en el banco, subvenciones sin cobrar de ese año del Ayuntamiento de Ponferrada, o los 6.000 euros del Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación. «Creo que el equipo que entró tenía un gran desconocimiento de lo que era el IEB, y no porque no se lo hubiéramos explicado. Y sabían también lo que significaba el Aula Arqueológica de las Médulas», explicó la representante de la gestora en La Tertulia . «Estamos viendo que la gestión del Instituto fue la raíz del problema», reiteró, por mucho que se achacara a los números del Aula Arqueológica el problema. Desde 1992, explicó, el IEB lleva haciendo actividades en el paraje hoy Patrimonio de la Humanidad: campos de trabajo, jornadas de sensibilización con los habitantes de la zona, actividades de cocina romana... En 2004, el IEB compró incluso el yacimiento de Pedreiras, «con mucho esfuerzo, para que hoy sea una zona visitable». Cuando se les concedió el Aula Arqueológica, a raíz de la declaración de la Unesco, fue porque ya llevaban mucho tiempo trabajando en la zona, señaló Mar Palacio. «No se ha visto bien por alguna gente, porque igual querían que se les concediera a ellos el Aula; y llevábamos una gestión muy buena, de calidad», remarcó en su balance de los años que estuvo al frente del IEB. Los problemas surgieron, en su opinión, con la puesta en marcha de otras iniciativas. «El IEB siempre quiso completarse, pero nunca fue posible». Eso llevó al Instituto a un control exhaustivo, tanto de personal como de gastos. «La nueva junta pensó que rodaba solo; pero hay que gestionarlas con mucho esfuerzo y trabajo», añadió.

EN CLAVE INTERNA

«No se contó con los socios». Mar Palacio aseguró que la actividad del IEB se mantiene, pese a todos los problemas, y hay algunas programadas como una visita a Ribadeo, para la que aún hay plazas, o dos presentaciones libros. «Otra de las cosas que ocurrió es que no se contó con los socios. Aportan muchísimo. Hay iniciativas muy interesantes». «Queremos seguir con los concursos... por lo menos mantener y recuperar lo que se había perdido», insistió. Mar Palacio enumeró en la entrevista el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada, con una subvención importante, o la venta ahora de un piano de cola, y otros ayuntamientos, así como el Consejo Comarcal. Peranzanes les ha entregado un dinero que han recaudado entre los trabajadores municipales.

ELECCIONES

Hay banquillo. Mar Palacio aseguró que no se va a presentar las elecciones. «Yo cumplí mi función. Hice un trabajo, quizá por comodidad de otras personas. Cuando surgió esta situación, era una obligación ofrecerme voluntaria. Quiero agradecer a mis compañeros de gestora lo que están haciendo». Mar Palacio pidió a los socios que se «animen» a participar y cree que ya hay alguien dispuesto a presentarse, aunque no quiso desvelar su identidad. «Yo quisiera que hubiera un equipo; siempre voy a estar ayudando». concluyó.