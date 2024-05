La mancomunidad de Riaño reclama entrar en la junta gestora del Parque Regional

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la mancomunidad Montaña de Riaño, Manuel Herrero, considera que la mancomunidad de Riaño, como ente, debería estar muy presente en el parque regional para aportar a la gestión del propio parque. Espera tener una reunión con el director del parque para presentar sus inquietudes. «Otro de los problemas es que no nos llega información a los ayuntamientos sobre la gestión, las actuaciones y lo que se decide en el parque regional. Todo nos llega hecho. La sensación es que solo nos llega lo que se prohíbe». Respecto a las inversiones señala que «todo eso y otras actuaciones se gestionan desde el parque pero sin tener muy en cuenta al resto de entidades locales. Es una queja que todos los alcaldes del parque tenemos». Reconoce que el parque está realizando inversiones pero que no se hacen a través de los ayuntamientos que «somos los que conocemos las necesidades de cada zona. Ahora se invierte con los criterios del parque y no con los criterios de los ayuntamientos o al menos con unos criterios en los que se tenga en cuenta cual es la opinión de los municipios».

Otro de los temas que considera prioritario para la montaña de Riaño es que se deben recuperar las ayudas originales ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómicas). Es decir, «es necesario que se vuelvan a recuperar las ayudas ZIS de forma anual para ayudas a los ayuntamientos a realizar nuevas inversiones». Recuerda que los ayuntamientos del Parque Nacional han recibido unas ayudas por los derechos de caza pero «los municipios que somos Parque Regional tienen dos modalidades de gestionar ese recurso que es la caza: con los cotos de caza que gestionan las juntas vecinales como propietarios y las subastas de caza». Hay pueblos que tienen ingresos de la caza y otros no lo tienen. Es por ello que las ayudas ZIS que se daban en todo el territorio de la mancomunidad son muy escasas. En el caso de su municipio, Prioro como ayuntamiento recibe 20.000 euros cada dos años. «Estas ayudas fueron mucho más importantes hace años y necesitamos recuperarlas». Recuerda que esas ayudas se dan por pertenecer al parque pero realmente los propietarios de los terrenos son las juntas vecinales y es por ello que «las juntas vecinales están reclamando mayor protagonismo con todo su derecho. Han empezado una batalla para que los propietarios sean escuchados y tenidos en cuenta».

Otras ayudas que existieron fueron, según Herrero, las relativas a la retirada de tejados de uralita o limpieza de montes y río. La mancomunidad de Riaño no recibe ayudas económicas directas. Sus ingresos salen de los recibos de la basura y depuración junto a las aportaciones que hacen los ayuntamientos que son miembros. «Lo que sí hacemos es ir a subvenciones para la adquisición de vehículos, contenedores o ayudas concretas para inversiones».

Los servicios que gestiona la mancomunidad es la recogida de basuras, la depuración, además de competencias en turismo y en la extinción de incendios en el monte. En materia de incendios hay un convenio con la Junta de Castilla y León donde la mancomunidad aporta un vehículo y personal para actuaciones de incendio en los montes.

A nivel de turismo destaca que hay zonas más favorecidas que otras en la llegada de turistas como son Riaño y los municipios del Parque Nacional. «En la última reunión hemos consensuado actualizar un mapa de la mancomunidad y que a través de la oficina de turismo de informe sobre las posibilidades de esta montaña». Destaca que cada vez más está incrementando el turismo de fauna para ver, por ejemplo, tipos de mariposas, aves o la fauna de la montaña. Este turismo de fauna cuenta con un visitante especialmente extranjero que gusta de fotografiar a los distintos animales con los que cuenta el Parque Regional.

Para el presidente, la apuesta en esta montaña tiene que ser la ganadería y la naturaleza a lo que se une la caza y la pesca. Respecto a la gestión del lobo apreció que uno de los principales sectores en la montaña es el ganadero que lo está pasando muy mal. «A esta situación se añade la inseguridad de no saber cuando van a cobrar las ayudas por los ataque del lobo. A los alcaldes nos están transmitiendo esta gran preocupación».