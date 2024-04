Rueda transmite tranquilidad a la DO Bierzo sobre sus planes con la Godello: "No es una prioridad"

El Duero Wine Fest que, hoy y mañana, se celebra en Salamanca ha permitido el primer cara a cara entre los presidentes de las denominaciones de origen Rueda y Bierzo, Carlos Yllera y Adelino Pérez, y de este último con representantes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, después de que Asaja Valladolid hiciera estallar la polémica con la propuesta de cultivar uva Godello en Rueda amparada por su deó. "Desde la Junta dicen que les ha pillado por sorpresa y el presidente de Rueda me ha transmitido tranquilidad. Me ha dicho que no es una prioridad para ellos ni solución a su problema", ha asegurado la máxima autoridad del Consejo Regulador de la DO Bierzo a este periódico.

Yllera le ha explicado a Adelino Pérez que la iniciativa parte de Asaja Valladolid, no de la Denominación de Origen; pero no hay que pasar por alto que el vicepresidente de la DO Rueda es Mariano González Álamo, viticultor representante de Asaja y vocal del Pleno del Consejo Regulador por el estrato 1 (sector productor). Por lo tanto, la propuesta de llevarse la Godello a Castilla recogida en un plan de choque en el que la organización agraria plantea una serie de medidas para mejorar la situación de esta denominación de origen no es distante al órgano rector de Rueda.

"Rueda no contempla plantar viñedo, como mínimo, en un período de cinco años", afirma el presidente de la DO Bierzo tras la conversación con Yllera. Otra cosa es la posibilidad de hacer injertos, que eso sí puede estar contemplado. En cualquier caso, cualquier acción en el sentido de cultivar Godello en Rueda no puede hacerse al amparo de la DO y en eso ha vuelto a incidir Adelino Pérez: "Viñedo se puede plantar donde se quiera siempre y cuando se tenga derechos para ello, pero tendrán que venderlo como vino de mesa, vino varietal o vino de la Tierra de Castilla y León".

Por lo tanto, no hay un plan definido para plantar cepas de Godello a corto plazo en Rueda. Un plazo que como mínimo está estipulado en cinco años. Más allá, el horizonte es tan incierto como el del propio sector. "Nadie lo ha descartado pero lo que me han querido transmitir es tranquilidad a corto y medio y plazo. Lo que pueda suceder a largo plazo en todo el sector vitivinícola no lo podemos prever", dijo Adelino Pérez.

La polémica se despertó a mediados de la pasada semana cuando Asaja León denunció la intención manifestada por Asaja Valladolid de solicitar la plantación de uva Godello, actualmente en auge, en Rueda dentro de un plan de choque con una docena de medidas dirigidas equilibrar la oferta y la demanda y a mejorar la rentabilidad de los viticultores, ya que la situación económica del sector vitivinícola de esta deó ha sufrido un grave deterioro en las últimas campañas. La continua bajada de precios de la uva conlleva la pérdida de rentabilidad, ya por debajo de los costes de producción y "las expectativas no son nada esperanzadoras", según ha reconocido la propia organización agraria.

El arranque de viñedos, una disminución temporal de los rendimientos de producción por hectárea admitidos por la DO, la disminución temporal de los rendimientos de extracción mosto/uva por hectárea, autorizar el uso de la palabra verdejo en vinos de mesa, frizzantes y otros y la prohibición de plantar viñedos nuevos en todas las situaciones hasta el reequilibrio de la oferta y demanda de la uva en la DO Rueda son otras de las medidas contempladas en este plan de choque que Asaja Valladolid asegura que ha presentó al propio consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas; aunque ahora desde la Junta afirman haberse visto sorprendidos.