Treinta y dos obras de Amable Arias se van vendidas y donadas a Bayona

Treinta y dos obras del pintor Amable Arias ya duermen en Bayona, al otro lado de la frontera con Francia, aunque aún falten dos años para que cuelguen de las paredes del Musée Basque et de l’historie de la ciudad. Treinta y dos ejemplos de la obra gráfica y los óleos que nacieron de la imaginación y el talento del artista de Bembibre (1927-1984) que se hizo un nombre en San Sebastián ya son propiedad del también llamado Baionako Euskal Museoa, que celebra su primer centenario.

Vendidos en parte, y en parte donados por quién compartió los últimos 14 años de vida del pintor, Maru Rizo, las piezas se expondrán al público en una sala dedicada al artista berciano afincado en el País Vasco en cuanto retiren la muestra sobre el centenario de la institución que está a punto ocupar todo el museo. «Estoy muy contenta con esta donación y esta venta porque el Musée Basque es un sitio preciosísimo en un caserón en el centro de Bayona», manifestaba Rizo este martes, a la vez que apremiaba al Ayuntamiento de Bembibre para que formalice la anunciada donación de hasta dos mil obras de Amable Arias para que se expongan y se conserven en la Casa Villarejo cuando concluya la reforma del edificio modernista ubicado en la plaza Mayor de la localidad del Bierzo Alto. «Hay que darse prisa en que se hagan las cosas, para que (las obras) no se vayan a otro lugar», añadió Rizo, que desde el prematuro fallecimiento de su pareja hace ahora cuarenta años se ha encargado de velar por su obra y se ha empeñado en encontrar el mejor acomodo para la colección que aún conserva en el estudio del pintor en San Sebastián.

El Musée Basque se une así a otras dieciocho instituciones que ya exponen la obra del artista vinculado al grupo Gaur de Chillida y Oteiza en los años sesenta como el Museo de San Telmo en San Sebastián, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el IVAM de Valencia, la Colección Kutxa y el Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, la sede de la Junta de Castilla y León en Valladolid. En León, pueden verse obra de Amable Arias en el Instituto Leonés de Cultura , en el Instituto de Estudios Bercianos en Ponferrada y la Casa de las Culturas de Bembibre, la localidad donde nació en 1927 y donde sufrió un accidente de niño, cuando jugaba entre dos vagones aparcados en la estación de trenes, que dejaría grave secuelas físicas y condicionaría su vida.

Maru Rizo dona 32 obras del artista de Bembibre Amable Arias al Musée Basque de Bayona.EFE/ JAVIER ETXEZARRETA

La heredera de Amable Arias está dedicando sus últimos años a buscar y escoger el mejor acomodo para la obra del artista del grupo Gaur. «Este año cumplo 80 años y las cosas hay que hacerlas rápidamente, no hay que dejar que se hagan solas», explica. Por eso, al interés del Musée Basque de Bayona por adquirir algunas obras de Amable, Rizo ha añadido algunas piezas más donadas con la intención de dar ca conocer la obra del artista en el País Vasco Francés.

Rizo mantiene abierto el estudio del pintor en San Sebastián con sus ingresos de jubilada y ventas en continuas exposiciones. Por allí se pasan estudiosos y compradores interesados en la obra de Amable Arias. Y allí están reservadas las dos mil obras que quiere ceder gratuitamente a Bembibre—cuyo valor en el mercado podría rondar el millón de euros—. Pero no seguirán allí indefinidamente.

Amable Arias y Maru Rizo, en una imagen de los años setenta.DL

Está a punto de cumplir ochenta años. «Puedes ponerlo», le dice al periodista. Y tiene miedo de que la obra de quien fue su pareja no acabe de llegar a Bembibre, la localidad donde Amable Arias nació, donde regresaba muchos veranos desde San Sebastián y a la que también dedicó óleos de la Villavieja y una colección de retratos dibujados en el mítico café Mero que todavía está abierto en la plaza del Ayuntamiento como Confitería Ferrero. En mayo del pasado año, Maru Rizo hacía público que donaría 200 obras escogidas de Amable Arias a Bembibre. En diciembre multiplicaba por diez esa donación. Y un año después de su anuncio sigue esperando para formalizar legalmente todo. Lo donado, afirma, «corre peligro si no firmamos los papeles», asegura. Cualquier día, alguien querrá comprar alguna de las obras reservadas y no le dirá que no.

«Aunque falten algunos detalles (para acabar la Casa Villarejo) sería posible y conveniente habilitar algunas salas para depositar la obra hasta el momento de la inauguración del edificio», explica. «Me parece de suma importancia agilizar esos trámites burocráticos legales, ya que mi edad no me permite dejar para muy lejanos tiempos este proyecto, sería incomprensible que por tardanza burocrática yo falleciera y este proyecto de alcance benefactor para el pueblo natal de Amable no llegará a feliz término. Pienso que el mismo Amable no lo perdonaría».