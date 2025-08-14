El aire de León no da aún un respiro
Los valores de metales tóxicos en el ambiente están todavía por encima de las recomendaciones europeas y se aconseja a la población vulnerable que evite salir a la calle
El «muy desfavorable» aire que se respiraba todavía ayer en Ponferrada alcanzó los 113,6 ug/m³ en partículas PM10 (polvo y ceniza) y 74,8 en las más finas, las más peligrosas para la salud, las PM2.5. Estos valores son mucho más altos que los registrados el martes, cuando los valores de los metales alcanzaron con concentraciones para PM2.5 de 49.6 y de PM10 de 83.0. La calidad del aire de la zona empeora, según la aplicación oficial de calidad del aire gestionada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (ICA), que la califica de «muy desfavorable». Las PM10 son partículas más grandes, y generalmente pueden quedar atrapadas en nuestras barreras físicas naturales, como la garganta o la membrana mucosa de la nariz. Las PM2,5 que son más pequeñas, entran en el torrente sanguineo y llegan a diferentes partes del cuerpo y son peligrosas para la salud.
De todos los medidores que registran contaminaciones ambientales de esta aplicación solo Ponferrada mantiene un alto porcentaje de metales tóxicos para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la media diaria no supere los 15 ug/m³ en el caso de las PM2.5 y los 45 ug/m³ para las PM10. La normativa europea fija límites diarios de 25 ug/m³ para las PM2.5 y de 45 ug/m³ para las PM10.
Contaminación
La Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León también detectó este miércoles una superación del umbral de contaminante de ozono en la zona atmosférica del Bierzo. «Según establece el Real Decreto 102/2011, el límite se fija en 180 microgramos por metro cúbico como promedio horario. Este valor ha sido rebasado, lo que activa un episodio de contaminación atmosférica por ozono troposférico».
Los valores mejoraron en León. Tras el alto índice registrado en el medidor situado cerca del Coto Escolar con las MP10 disparadas 159,4, la contaminación de estos metales bajó a lo largo de la tarde hasta los 75,6, todavía por encima de la normativa europea, y la calificación del aire descendió de nivel de un «muy desfavorable» a «desfavorable».
«Muy desfavorable» es el aire registrado en Pinilla, con MP2.5 en 50,8 y los MP10 en 76, cantidades que van en descenso pero por encima de los límites de riesgo.
Los incendios y la proximidad a los focos de contaminación, que pueden trasladarse con el aire a varios kilómetros, se refleja en la calidad del aire de otros puntos de la provincia. En La Robla, por ejemplo, la calidad del aire ayer por la tarde era «desfavorable» con índices de MP10 situados en 50,3. También Valderas presenta altos valores de PM10, situados en 61,3 y «desfavorable».
Recomendaciones
Las recomendaciones para la población son iguales para todas estas localidades. «Condiciones de emergencia para la salud pública, la población entera puede verse seriamente afectada», por lo que se recomienda reducir las actividades al aire libre. También se aconseja a las personas enfermas, población infantil y mayores vulnerables que eviten salir a la calle.
«Las partículas son 10 veces más tóxicas»
El estudio ha analizado la exposición al humo de los incendios en 32 países europeos y los resultados se publicarán en los próximos días «Esas partículas finas son más tóxicas y viajan más lejos trasladadas por el viento, por lo que no solo pueden afectar a la población de León sino a otras comunidades».
«La exposición al aire de hoy empezará a tener efectos en la salud en un plazo de dos días» y los síntomas más inmediatos serán los dolores de cabeza y la dificultad para respirar. «El efecto del humo es como el de la exposición a la contaminación del aire habitual en la ciudad, pero con más impacto inmediato porque las partículas son más importantes y puntuales.
Estas partículas finas se introducen en los pulmones y en las células, provocan estrés oxidativo e inflanación e inducen a una baja respuesta inmunitaria». Los efectos a largo plazo de la exposición al humo de los incendios todavía están por estudiar. «Hay muy pocos estudios».
Para aminorar los problemas de salud, Aliari aconseja quedarse en casa con las ventanas cerradas y si es posible salir cuanto antes de la zona más contaminada, evitar la exposición al aire exterior de personas mayores enfermas y menores de dos años. La investigadora lanza un mensaje. «Es muy claro. Hay que frenar el cambio climático. El 96% de los incendios son de origen humano, aunque no sean intencionados, hay que actuar y cuidar la naturaleza porque los incendios serán más devastadores y frecuentes».