El aire de León no da aún un respiro

El «muy desfavorable» aire que se respiraba todavía ayer en Ponferrada alcanzó los 113,6 ug/m³ en partículas PM10 (polvo y ceniza) y 74,8 en las más finas, las más peligrosas para la salud, las PM2.5. Estos valores son mucho más altos que los registrados el martes, cuando los valores de los metales alcanzaron con concentraciones para PM2.5 de 49.6 y de PM10 de 83.0. La calidad del aire de la zona empeora, según la aplicación oficial de calidad del aire gestionada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (ICA), que la califica de «muy desfavorable». Las PM10 son partículas más grandes, y generalmente pueden quedar atrapadas en nuestras barreras físicas naturales, como la garganta o la membrana mucosa de la nariz. Las PM2,5 que son más pequeñas, entran en el torrente sanguineo y llegan a diferentes partes del cuerpo y son peligrosas para la salud.

De todos los medidores que registran contaminaciones ambientales de esta aplicación solo Ponferrada mantiene un alto porcentaje de metales tóxicos para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la media diaria no supere los 15 ug/m³ en el caso de las PM2.5 y los 45 ug/m³ para las PM10. La normativa europea fija límites diarios de 25 ug/m³ para las PM2.5 y de 45 ug/m³ para las PM10.

Contaminación

La Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León también detectó este miércoles una superación del umbral de contaminante de ozono en la zona atmosférica del Bierzo. «Según establece el Real Decreto 102/2011, el límite se fija en 180 microgramos por metro cúbico como promedio horario. Este valor ha sido rebasado, lo que activa un episodio de contaminación atmosférica por ozono troposférico».

Los valores mejoraron en León. Tras el alto índice registrado en el medidor situado cerca del Coto Escolar con las MP10 disparadas 159,4, la contaminación de estos metales bajó a lo largo de la tarde hasta los 75,6, todavía por encima de la normativa europea, y la calificación del aire descendió de nivel de un «muy desfavorable» a «desfavorable».

«Muy desfavorable» es el aire registrado en Pinilla, con MP2.5 en 50,8 y los MP10 en 76, cantidades que van en descenso pero por encima de los límites de riesgo.

Los incendios y la proximidad a los focos de contaminación, que pueden trasladarse con el aire a varios kilómetros, se refleja en la calidad del aire de otros puntos de la provincia. En La Robla, por ejemplo, la calidad del aire ayer por la tarde era «desfavorable» con índices de MP10 situados en 50,3. También Valderas presenta altos valores de PM10, situados en 61,3 y «desfavorable».

Recomendaciones

Las recomendaciones para la población son iguales para todas estas localidades. «Condiciones de emergencia para la salud pública, la población entera puede verse seriamente afectada», por lo que se recomienda reducir las actividades al aire libre. También se aconseja a las personas enfermas, población infantil y mayores vulnerables que eviten salir a la calle.