La calidad del aire de León sale de la UCI

El medidor de la calidad del aire de Ponferrada es el único de toda España que ayer estaba en color marrón intenso, lo que indica unos valores de partículas contaminantes muy por encima de lo recomendado por la OMS y la UE. El indicador marcaba todavía 61.3 ug/m3 para las partículas finas MP2.5 y 82,9 ug/m3 de MP10. Todas son muy tóxicas a corto plazo por lo que el indicador marcaba aún el calificativo de «muy desfavorable», lo que indica que la población debe evitar en todo lo posible la exposición al aire libre, sobre todo las personas con enfermedades crónicas y vulnerables porque todavía hay una situación de emergencia. Aun así, estas cifras están ya muy lejos de los 74.8 para partículas final PM2.5 y los 113,6 de PM10 que alcanzaron el miércoles, día en que la Red de Control de Calidad del Aire de Castilla y León también detectó la superación del umbral de contaminación de ozono en la zona.

Sin embargo, la aparición de nuevos focos en la zona se nota en los indicadores de la calidad de aire (ICA) que el Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública tiene en Cubillos del Sil, que ayer por primera vez calificaba el aire de «desfavorable». Desfavorable es todavía el aire que se respira en León. El medidor del barrio de Pinilla marcaba este jueves 29.4 para partículas finas y 46,4 para las más grandes. Estos niveles suponen una bajada tan importante que se acercan a los criterios recomendados por la normativa europea, que los fija en 25 y 45, respectivamente, aunque un poco altos todavía para lo que recomienda la OMS (15 y 45).

La Robla y Valderas, que también notaron el aire las partículas tóxicas de los incendios, bajaban a la calificacion de «regular", lo que indica que casi no hay riesgo para la salud de las personas.

El efecto que estar partículas tienen sobre la salud humana es muy tóxico. Provocan inflamación en los pulmones y se introducen en las células. Los especialistas consultados por este periódico esperan que en los próximos días haya un aumento de consultas e ingresos hospitalarios, ya que respirar este aire, con partículas diez veces más tóxicas que las habituales en la contaminación por el tráfico, por ejemplo, son más importantes.

Los primeros síntomas en la salud humana de respirar aire contaminado por un incendio son los dolores de cabeza, picor de ojos y garganta irritada. Pero los efectos a largo plazo están todavía poco estudiados. Aunque las mascarillas reducen el impacto de las partículas más grandes, no hay evidencias de que sean útiles para frenar que las más finas se introduzcan en el torrente sanguíneo. Los equipos profesionales que llevan los bomberos no están al alcance de la ciudadanía general. Por eso, ante estos episodios de contaminación, lo recomendable es permanecer en casa con puertas y ventanas cerradas.