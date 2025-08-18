Mañueco lamenta el fallecimiento del bombero forestal en Espinoso de Compludo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento de un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León) y ha deseado una "pronta recuperación" al compañero que le acompañaba y que ha resultado herido.

A través de su cuenta personal en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "conmocionado" por la muerte del "miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta" al volcar una autobomba.

"Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido", expresa en su mensaje.