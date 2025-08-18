Mañueco lamenta el fallecimiento del bombero forestal en Espinoso de Compludo
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento de un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León) y ha deseado una "pronta recuperación" al compañero que le acompañaba y que ha resultado herido.
A través de su cuenta personal en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "conmocionado" por la muerte del "miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta" al volcar una autobomba.
"Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido", expresa en su mensaje.
Conmocionado por el fallecimiento de un miembro del operativo contra incendios de #CastillayLeón y trabajador de la @jcyl, al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros.— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 17, 2025
Mis deseos de una…