Arden los pueblos de Oencia, con las llamas camino de Corullón

Terror, pavor, miedo metido en las entrañas de los vecinos. La cosa se puso tan fea en los pueblos de Oencia que se llevó por delante casas de Lusío, después de que el fuego procedente de Valdeorras, de Galicia, entrase ya en el municipio berciano. Fueron desalojados pueblos como Gestoso, Castropetre y la propia Oencia, en donde las llamas causaron verdaderos destrozos y el fuego estaba a la entrada y seguía su curso hacia el municipio de Corullón y Barjas, hacia la Peña del Seo (paso de animales hacia los Ancares), a esta última hora nocturna de cierre de la información del pasado lunes. Lo peor en Lusío y en el resto de pueblo no se sabe muy bien, porque allí no hay quién entre en la noche pasada. El día (hoy martes) dirá.

Los vecinos, sumidos en medio del problema gordo, no tenían cobertura de teléfono móvil y así las cosas se complicaban cada vez más. Las brigadas entraban y se retiraban hacia Santo Tirso de Cabarcos. Sacaron a los animales y hasta los perros jadeaban de temor, sed y cansancio. Una verdadera locura. De Castropetre no se podía pasar. Los vecios arrimaron el hombro, junto con las brigadas de la Junta y la Ume, que estuvieron por la zona. Hubo quien no se pudo aguantar y quedó salvando las pertenencias a pie de casa, a pie de animales, a pie de una vida que veían esfumarse con las llamas y el humo infernal. Horroroso, de película de terror, agobiante, desconcertante, y todo muy peligroso, con vientos fuertes cambiantes que, cuando en ocasiones se tenía hecho el cortafuego, el aire hacía de las suyas y se llevaba las llamas hacia otro lugar impredecible. Un esfuerzo de titanes nunca antes visto.

Este periódico no pudo contactar con el popular Arsenio Pombo, el alcalde de Oencia metido en todo elfregado. No funcionaba la telefonía. Sólo se sabñia por mensajes de wasap y redes sociales que Lusío estaba ardiendo, casas incluidas.

En Corullón estuvimos con el alcalde, el socialista Luis Alberto Arias. Lleva días preparándose junto con los vecinos del pueblo para que, en caso de que lleguen lass llamas procedentes d Oencia, cause el menor daño posible. Han heco rozas y limpiezas, han metido a los animales en lugares seguros y todos en alerta vigilantes, decía el alcalde. El mayor miedo que tiene Luis Alberto es que elincendio se meta por la Peña del Seo y tome dos direcciones, hacia Corullón y Barjas. Allí, podría ser también otra locura de destrozos y pérdidas.

En Villafranca del Bierzo, con problemas por la zona nrte del municipio, este periódico no pudo localizar al alcalde, Arsenio Pombo. Con los contactados, todos los situaban de vacaciones en el sur de España.