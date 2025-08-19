El fuego eleva a tres muertos la pesadilla

Imagen de la zona de Espinoso de Compludo, minutos antes de que el camión de agua de las brigadas cayese al barranco, con un muerto y un herido.dl

Publicado por M. Félix / M. Romero | Ponferrada / León Ponferrada / León Creado: Actualizado:

Sigue la pesadilla. La atmósfera es irrespirable, literalmente, porque los equipos de la lucha contraincendios están debordados, agotados y las llamas no paran de avanzar. La provincia de León se ha cobrado en estos incendios tres muertos en una semana: dos primos de La Bañeza y un bombero forestal gallego. En Espinoso de Compludo se escribía otra página mortal de esta tragedia de incendios forestales que azotan al Bierzo, La Cabrera, Laciana, Maragatería y resto de la provincia.

Las cinco personas ingresadas en la Unidad de Quemados de Río Ortega de Vallacolid siguen evolucionando con mejoras ligeras. Hay una sexta persona afectada que permanece estabale aunque grave en el Universitario de Getafe. Estas personas sufrieron heridas en los fuegos que afectaron en la última semana a las provincias de Zamora y León, donde también sufrieron heridas que les causaron la muerte dos jóvenes en el municipio leonés de Nogarejas, cuando se encontraban realizando labores de extinción como voluntarios.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha explicado en su comunicación diaria sobre los heridos que se ha producido una mejoría respecto a su situación de ayer, pero cuatro de los ingresados en Valladolid siguen en estado crítico por la gravedad de sus quemaduras y la otra persona sigue grave y estabilizada.

En el caso del hombre ingresado en la Unidad de Quemados de Getafe, el parte médico detalla que se encuentra intubado y con quemaduras en el 23 por ciento de su superficie corporal. Por su parte, los hospitalizados en estado crítico en Valladolid son una mujer de 56 años que tiene quemaduras en el 48 por ciento de su cuerpo, un hombre de 35 que presenta el 50 por ciento de su cuerpo con quemaduras —estable-, un hombre de 64 años con el 35 por ciento del cuerpo quemado —estable-, y un hombre de 80 años con el 15 por ciento —ligera mejoría-. Por último, la mujer de 77 años que tiene el 10 por ciento de su cuerpo con quemaduras sigue estable, aunque dentro de la gravedad. Los datos son cambiantes, como por ejemplo el hecho de que a última hora de ayer el Cecopi ordenase el desalojo de todos los pueblos del Valle de Fornela debido al avance del incendio de Anllares.