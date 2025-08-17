Tercer muerto en los incendios de León: un conductor de una autobomba en Espinoso de Compludo

Vecinos desalojados de las localidades bercianas de Peñalba de Santiago, Bouzas, San Cristóbal de Valdueza, Espinoso de Compludo y Manzanedo de Valdueza por el incendio de Llamas de Cabrera (León).César Hornija

Un trabajador del operativo de la Junta de Castilla y León falleció este domingo al volcar la autobomba en la que se trasladaba para apagar el fuego en Espinosa de Compludo. Procedente de Soria, iba acompañado en el vehículo con otro compañero que resultó herido y fue trasladado al hospital del Bierzo. Este bombero se convierte en la tercera víctima mortal de los incendios en León.

Por otro lado, mejora ligeramente el estado de las cinco personas ingresadas en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid como consecuencia de los incendios forestales declarados en las últimas jornadas en Castilla y León, mientras que la sexta persona afectada se encuentra estable dentro de la gravedad en el Hospital Universitario de Getafe.

Estas personas sufrieron heridas en los fuegos que afectaron en la última semana a las provincias de Zamora y León, donde también sufrieron heridas que les causaron la muerte dos jóvenes en el municipio leonés de Nogarejas, cuando se encontraban realizando labores de extinción como voluntarios.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha explicado en su comunicación diaria sobre los heridos que se ha producido una mejoría respecto a su situación de ayer, pero cuatro de los ingresados en Valladolid siguen en estado crítico por la gravedad de sus quemaduras y la otra persona sigue grave y estabilizada.

En el caso del hombre ingresado en la Unidad de Quemados de Getafe, el parte médico detalla que se encuentra intubado y con quemaduras en el 23 por ciento de su superficie corporal. Por su parte, los hospitalizados en estado crítico en Valladolid son una mujer de 56 años que tiene quemaduras en el 48 por ciento de su cuerpo, un hombre de 35 que presenta el 50 por ciento de su cuerpo con quemaduras —estable-, un hombre de 64 años con el 35 por ciento del cuerpo quemado —estable-, y un hombre de 80 años con el 15 por ciento —ligera mejoría-. Por último, la mujer de 77 años que tiene el 10 por ciento de su cuerpo con quemaduras sigue estable, aunque dentro de la gravedad.