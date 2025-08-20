Diario de León
El fuego de Anllares llega al Valle de Fornela

Oencia y Lusio son otras dos de las zonas afectadas por un incendio procedente de Orense. Ceniza, humo y desesperación protagonizan la jornada del martes

Vecino de Lusio vigila los trabajos del operativo contra los incendios en el Bierzo.

Vecino de Lusio vigila los trabajos del operativo contra los incendios en el Bierzo.ana f. barredo

Eva Friera Aller
Ponferrada

El imparable fuego que asola el Bierzo desde hace diez días ha llegado al Valle de Fornela,. Así, la Guardia Civil desalojó, durante la noche del lunes, las localidades de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guímara y Argayo del Sil debido al incendio de Anllares del Sil. Más de medio millar de personas fueron evacuadas y algunas de ellas trasladadas a Fabero. La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, explicó a este periódico que «la noche ha sido tranquila, pero con preocupación, porque los incendios están alrededor». También señaló que los vecinos del Valle de Fornela desplazados al Pabellón de Fabero están «tranquilos, aunque muy tristes», pero recalcó que se trata de una medida necesaria para evitar riesgos. «No se podía mantener a la población en esta situación de peligro, más aún con una única carretera de salida». El incendio, declarado de nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGP), se originó el 8 de agosto en Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, y concentra en estos momentos la preocupación del operativo de extinción.

Además de las dotaciones forestales de la Diputación de León y de la Junta de Castilla y León se están incorporando refuerzos de la UME y bomberos de Navarra, Logroño, voluntarios de Asturias y próximamente más efectivos del País Vasco para atajar las llamas.

Ayuda de toda España para luchar contra los incendios

Los incendios forestales en la comarca continúan movilizando recursos de todo el país. Una treintena de bomberos de Alicante se han incorporado en las últimas horas al dispositivo de extinción en Ponferrada, reforzando los trabajos de lucha contra el fuego.El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha agradecido a Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y también alcalde de Benidorm, «las palabras de ánimo para los ponferradinos y bercianos», así como el envío de bomberos de su Consorcio para incorporarse al dispositivo de extinción de incendios, según ha informado el regidor en su cuenta de X. A esta ayuda se suman efectivos de Valladolid, Salamanca y Segovia. Además, cuatro bomberos del Parque de Soria se han desplazado para colaborar en las labores de extinción. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha puesto a disposición de la Junta los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios para sumarse al operativo y prestar un relevo a los procedentes de Salamanca después de muchos días de intensa lucha contra el fuego en distintos puntos de la Comunidad. También se ha confirmado la llegada de seis bomberos procedentes del Ayuntamiento de Palencia, que ya se encuentran operativos en el Parque de Bomberos de Ponferrada. La coordinación continúa siendo clave para contener los incendios, que han afectado ya a cientos de hectáreas en la comarca.
