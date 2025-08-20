El fuego de Anllares llega al Valle de Fornela

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El imparable fuego que asola el Bierzo desde hace diez días ha llegado al Valle de Fornela,. Así, la Guardia Civil desalojó, durante la noche del lunes, las localidades de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guímara y Argayo del Sil debido al incendio de Anllares del Sil. Más de medio millar de personas fueron evacuadas y algunas de ellas trasladadas a Fabero. La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, explicó a este periódico que «la noche ha sido tranquila, pero con preocupación, porque los incendios están alrededor». También señaló que los vecinos del Valle de Fornela desplazados al Pabellón de Fabero están «tranquilos, aunque muy tristes», pero recalcó que se trata de una medida necesaria para evitar riesgos. «No se podía mantener a la población en esta situación de peligro, más aún con una única carretera de salida». El incendio, declarado de nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGP), se originó el 8 de agosto en Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, y concentra en estos momentos la preocupación del operativo de extinción.

Además de las dotaciones forestales de la Diputación de León y de la Junta de Castilla y León se están incorporando refuerzos de la UME y bomberos de Navarra, Logroño, voluntarios de Asturias y próximamente más efectivos del País Vasco para atajar las llamas.