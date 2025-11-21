Fiesta en el Teatro Bergidum de Ponferrada con la galardonada ‘Farra’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La propuesta de la Compañía Lucas Escobedo, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, se titula Farra y ofrece justamente eso: una fiesta sobre el escenario en la que se combinan textos del Siglo de Oro, canciones, música en directo, circo y mucha alegría contagiosa. La función, ganadora del Premio Max al Mejor Espectáculo Musical en 2025, llega al Bergidum los días 28 y 29 noviembre y las localidades, a 15 euros, están ya a la venta.

Farra es fiesta, celebración, cultura y comunidad. Durante los carnavales todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. La farra barroca, la fiesta, abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y regocijos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo consciencias y celebrando el encuentro.

«Nuestra obra —explica la compañía— quiere reivindicar la celebración, el derecho a holgarse, la cultura, la comunidad frente a la hiperactividad, el exceso de trabajo, el consumo y la velocidad de los tiempos actuales. Queremos reivindicar lo valioso de la palabra, del teatro y de la música para desarrollar la imaginación, beber de nuestro patrimonio cultural para provocar una catarsis en el espectador, provocar la risa, ensalzar la cultura como salvación ante el desánimo».

Lo que ocurre sobre la escena en Farra es un medido frenesí de buen humor y cuidadoso trabajo que aparenta una desenfrenada improvisación (que no es tal, sino concienzuda labor), especialmente brillante en todo lo construido alrededor del Siglo de Oro español y las referencias a sus autores protagonistas, de Cervantes a Calderón pasando por Lope de Vega.

Como complemento a las funciones previstas en el Bergidum, el sábado, día 29, a las 12.00 horas, los integrantes de la compañía presentarán la edición del texto en un acto que tendrá lugar en la librería El Libro Imposible.