El Teatro Bergidum de Ponferrada recibe a Javier Arias junto a la Big Band Burgos

La Big Band Burgos, reforzada por la formación Jazz Strings El Camino y con Mario Morla como director invitado, se pondrá el servicio del crooner leonés Javier Arias, alias Dr. Bogarde, en un concierto dedicado a temas popularizados en su día por cantantes como Sammy Davis Jr., Dean Martin, Bing Crosby o Frank Sinatra. Bajo el título For Once in my Life, el concierto tendrá lugar en el Bergidum el próximo viernes, 12 de diciembre a las 20.30 horas. Las localidades ya están a la venta.

El concierto promete una noche de alto voltaje musical, tanto por la cantidad como por la calidad de los músicos en escena. La Big Band Burgos, creada en 2017 por su actual director, Samuel R. Martín, se reforzará para la ocasión con la reciiente formación Jazz Strings El Camino y tendrá como director invitado al pianista leonés Mario Morla, que estuvo el pasado verano en el festival Km251 Ponferrada es Jazz.

La Big Band Burgos es una agrupación jazzística de gran formato que viene a cubrir la carencia de este tipo de formaciones en la comunidad autónoma, promocionando la música jazzística, y sirviendo de plataforma de desarrollo a músicos consolidados y jóvenes valores.

Javier Arias lleva desde los 16 años vinculado a la música. Integrado en un equipo de selectos músicos locales con proyección nacional y también en solitario, ha grabado nueve discos de música tradicional americana de diferentes estilos, desde el jazz tradicional al swing o el gospell. Su perfecta adaptación al estilo Elvis le ha empujado a participar en concursos que le han procurado una gran popularidad y una cierta fama hasta el punto de ser conocido por algunos como el Elvis Leonés.