La Junta valora un estudio del estado de todos los taludes de la CL-631 ante los continuos derrumbes

La Junta de Castilla y León valorará revisar todos los taludes de la CL-631 para determinar su estado después de que un nuevo desprendimiento haya cortado por completo el tráfico en ambos sentidos de circulación de esta carretera dentro del término municipal de Páramo del Sil. El delegado territorial, Eduardo Diego, ha visitado esta mañana la zona para conocer en persona la situación y ha garantizado que es una prioridad para el gobierno autonómico y que se trabajará con "la máxima agilidad y la mayor rapidez" para tratar de resolver el problema.

Son varios los argayos registrados en los últimos años en la CL-631, especialmente en Páramo del Sil. El más grave se produjo en mayo de 2024 pocos metros antes del barrio de La Estación y, en noviembre del año pasado, también se dieron problemas a la altura de Ondinas. El propio delegado territorial ha recordado, también, que en 2018, hubo otro desprendimiento a "unos 150 metros" del actual y, entonces, se resolvió con la colocación de un mallado de seguridad. Con este relato histórico, buscar una solución a futuro que elimine los riesgos evidentes parece la respuesta más lógica y en ello parece estar pensando ya la Junta.

En esta carretera está prevista una obra de mejora de la calzada y dentro del proyecto a ejecutar, se baraja la posibilidad de revisar toda la ladera que da hacia la carretera por si hiciera falta alguna medida especial", aseguro el delegado de la Junta en León. Las obras a las que se refiere llevan años paralizadas por problemas de la primera empresa adjudicataria y, a la espera de volver a adjudicar los trabajos, su estado empeora sin medidas de conservación. En eso, precisamente, se detuvo la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, que compareció junto a Eduardo Diego.

"Este es un aviso más de la montaña. Es necesario que se haga un estudio exhaustivo de todos los taludes y se lleven a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad", dijo la regidora. "Cuanto antes se hagan estudios para conocer cuál es la situación y se pongan en marcha las medidas necesarias, mejor; porque nos estamos jugando constantemente la vida", añadió.

El mal estado de la calzada -con líneas prácticamente invisibles en algunos tramos del trayecto entre Toreno y Páramo del Sil- se suma a estos continuos desprendimientos, a la anegación de algunos puntos cuando llueve y a la presencia constante de animales, principalmente jabalíes. Eso complica mucho las cosas para los vecinos y usuarios.

"Esta es una carretera complicada y nos preocupa su situación. Por eso, estamos pendientes de ella de forma permanente", aseguro el delegado territorial de la Junta, que también ha reconocido que habrá que actuar en algunos puntos del vial que lleva hasta Sorbeda del Sil y sirve como desvío provisional para estabilizar el terreno. En todo caso -dijo- "es transitable" y "estamos ante una situación provisional que esperamos que se resuelva en los menos días posibles".