La nieve cubre el Bierzo y deja en Ponferrada una fina capa

El pueblo de Campo, perteneciente al municipio de Ponferrada, con las montañas del Morredero al fondo, esta mañana de viernes 23 de enero.DL

La comarca del Bierzo amaneció esta mañana de viernes cubierta de un manto blanco de nieve. Pueblos del Bierzo Oeste como Balboa, Vega de Valcarce, Barjas, Corullón y otras aldeas de Villafranca del Bierzo están cubiertas por una importante capa de nieve. También en la zona del Bierzo Alto, como las localidades de los municipios de Torre del Bierzo, Bembibre, Folgoso, Igüeña o Noceda.

De igual forma la llanura central de la comarca aparece con una fina capa, que incluso ha llegado a cuajar algo en la parte baja de Ponferrada, más en la alta, pero nada preocupante hasta las diez de la mañana por las calles de la ciudad.

La zona del barrio ponferradino de La Rosaleda esta mañana de viernes 23 de enero. La nieve apenas había cuajado.DL

En donde hay una buena nevada es en las montañas del Morredero. El monte Pajariel, el de Ponferrada, está también cubierto por una fina capa blanca.

Para la zona de Toreno, Fabero, Ancares, Páramo del Sil o Palacios del Sil la nieve es más abundante y la precaución recomendable es máxima en las carreteras.

La Dirección General de Carreteras advierte de ello y en la autovía del Noroeste, la A-6 se ha decretado nivel amarillo por nieve. Desde el kilómetro 425 en Las Herrerías (Vega de Valcarce) al kilómetro 432 en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), en ambos sentidos. También desde el kilómetro 321 en Cuevas al kilómetro 360 en La Ribera de Folgoso, en ambos sentidos. La DGT advierte de la prohibición para camiones articulados.