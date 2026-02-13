Las fotos del desembalse preventivo en el pantano de Bárcena tras el temporal de lluvias
La situación hidrológica en la provincia ha hecho necesario el desembalse preventivo de la presa de Bárcena, ante el gran volumen de agua acumulado por el reciente temporal de lluvias. Esta maniobra técnica busca aliviar la presión sobre la infraestructura y gestionar de forma controlada la avenida de agua, aunque contribuye a mantener en alerta a las poblaciones situadas río abajo. La regulación de este embalse se suma así al complejo escenario de vigilancia extrema que ya afecta a las cuencas del Órbigo, el Tuerto y el Cea en esta jornada de viernes