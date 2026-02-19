Una vecina asegura haber visto a niños del campamento del Bierzo señalado por trato vejatorio correr descalzos a altas horas de la noche

En Páramo del Sil, la noticia de que un grupo de niños de entre 8 y 12 años participantes en un campamento de verano celebrado el pasado mes de julio habrían sufrido, supuestamente, trato vejatorio por parte de algunos monitores -así lo han denunciado quince familias en varias quejas formales registradas tanto en la Diputación de León, como la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Páramo y el Ministerio de Trabajo- ha explotado como la pólvora. Este es el pueblo que acogió dicha actividad y de aquí sale el testimonio de una vecina que asegura haber visto a niños correr descalzos por la calle principal de la localidad a altas horas de la noche.

"Iban todos descalzos corriendo delante de los monitores y yo aluciné porque estaban pasando justo por donde los bares y podía haber cristales de botellas o vasos rotos", relata y asegura que uno de ellos, "de unos diez años", pidió entrar en un bar porque "tenía miedo". "Estaba aterrorizado, casi llorando", añade, afirmando que "eran más de las once de la noche".

Este testimonio coincide con una de las situaciones que las familias afectadas, residentes en varios puntos de la provincia y hacedoras de una queja común, describen en los escritos de denuncia presentados por la vía administrativa. Aseguran que "varios menores habrían sido obligados a correr de madrugada por el pueblo como castigo, durante un par de horas y por un recorrido considerable. Obligados a hacerlo sin calzado y en ropa interior", recoge expresamente la queja de los padres que obra en poder de varias administraciones desde hace meses.

El campamento, financiado por la Diputación de León y gestionado por la empresa Bierzo Natura, se celebró del 13 al 19 de julio y, tan solo dos días después de que terminara, la institución provincial recibió las primeras quejas. Al principio, las denuncias eran a título particular pero, poco a poco, las familias aseguran que pudieron comprobar que el relato de sus hijos sobre lo vivido allí coincidía y fue entonces cuando empezaron a organizarse hasta ser quince las que formalizaron las quejas.