El alcalde de Toreno confirma que hay solución para reabrir el matadero

Buenas noticias para los ganaderos del Bierzo, los mismo que ahora tienen que llevar sus reses a sacrificar a Galicia o a Astorga, porque la comarca carece de un matadero abierto en condiciones. El alcalde de Toreno, el socialista Vicente Mirón, confirmaba este lunes que cuenta con el compromiso previo de la Junta de Castilla y León para realizar las inversiones necesarias y recuperar de nuevo la actividad en el matadero clausurado de la propia localidad de Toreno.

El mandatario municipal destacaba que están a la espera de que desde la Administración autonómica les envíen un técnico que valore la situación de las instalaciones, haga un informe de daños o deficiencias en las mismas y una vez que se conozca al detalle qué es lo que hace falta y cuánto cuesta, poner el dinero para que el matadero pueda ser operativo y cumpla la normativa. Una vez que eso ocurra, sería el momento de actuar del propio Ayuntamiento de Toreno, quien sacaría a licitación el nuevo contrato del servicio a la iniciativa privada.

Como es sabido, la comunidad de Castilla y León se encuentra en un periodo político de campaña electoral y de elecciones fijadas para el próximo domingo. Es por ello por lo que, el alcalde de Toreno estiamaba ayer que hasta que se conozcan los resultados de las urnas del 15 de marzo no habrá avances en lo que interesa al municipio y a los propios ganaderos sobre la solución definitiva. En ese momento, cuando se recupere la normalidad administrativa tras las elecciones sería el momento de la decisión final de la Junta de Castilla y León en base al informe que redacte el técnico que tendrá que viajar a Toreno para valorar el edificio.

Como es sabido, el matadero de esta localidad berciana permanece cerrado desde abril del año pasado 2025 tras los problemas legales con la empresa concesionaria que dejó pérdidas e impagos, lo que mantiene al sector ganadero del Bierzo, junto con los de los valles de La Cabrera y Laciana en situación difícil y al borde del colapso por el aumento de los costes. El ayuntamiento lleva meses buscando financiación para las reformas necesarias y reabrirlo de una vez y se ha caracterizado, junto con la asociación de ganaderos Ternabi, en exigir mayor implicación tanto de la Junta como de la Diputación. Afecta a cerca de un centenar de familias y el moviumiento de unas 8.000 cabezas de ganado, poniendo en riesgo la ganadería extensiva en la zona. El Ayuntamiento de Toreno mantiene su intención de reabrirlo sin ánimo de lucro y con tasas simbólicas para apoyar al sector local.