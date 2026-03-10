Sigue en directo el debate decisivo: Mañueco, Martínez y Pollán se enfrentan esta noche a partir de las 21.00 horas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diario de León ofrecerá en directo el segundo debate electoral que se celebra en Castilla y León Televisión (CyLTV) por las elecciones autonómicas del domingo 15 de marzo.

Los candidatos a la Presidencia de la Junta —Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox)— se enfrentan en un cara a cara clave a solo cinco días de la cita con las urnas. El debate, que se desarrolla en la sede central de Producción de Programas de CyLTV en Valladolid, comienza a las 21.00 horas y cuenta con la moderación de los periodistas de la cadena María Núñez y Antonio Renedo.

La cobertura especial arranca desde las 19.30 horas con el programa previo conducido por José Luis Martín, que incluye la llegada de los candidatos, detalles del evento y análisis en tiempo real. Tras el debate, continuará la programación con las valoraciones de los partidos y el análisis completo del encuentro.

Estructura del debate

Tras una introducción de los moderadores, cada candidato dispone de un minuto para su presentación inicial, comenzando por Carlos Pollán (Vox), seguido de Carlos Martínez (PSOE) y cerrando Alfonso Fernández Mañueco (PP). El grueso del debate se organiza en cuatro bloques temáticos de 18 minutos cada uno:

Medioambiente, medio rural y despoblación

Servicios públicos, infraestructuras y vivienda

Economía y financiación autonómica

Pactos y regeneración democrática

En cada bloque, los candidatos fijan posición con una intervención inicial de un minuto por cabeza. Posteriormente, se abre un turno de réplicas y contrapreguntas moderadas, donde los aspirantes gestionan el tiempo restante (el que cierra cada bloque debe reservar minutos finales para concluir). Como cierre, cada candidato dispone de dos minutos de oro para su mensaje final a los electores, en el orden: Carlos Pollán (Vox), Carlos Martínez (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP)

En una campaña marcada por la incertidumbre en las encuestas y el debate sobre posibles pactos postelectorales, el encuentro de esta noche puede influir en los votantes indecisos. Puedes seguir toda la información y los detalles en la edición digital de Diario de León, que ofrecerá una amplia cobertura del segundo cara a cara.