El pueblo de León que busca una familia con hijos para evitar el cierre de su escuela

Publicado por M. C. Canedo Arganza Creado: Actualizado:

El pueblo de Canedo, en el municipio de Arganza, busca a una familia con hijos para evitar el cierre de su escuela. El Ayuntamiento de Arganza, el Colegio Rural Agrupado de Quilós y familias del pueblo han iniciado una campaña para intentar atraer a alguna familia con niños que se puedan escolarizar en el aula unitaria de Canedo donde se puede cursar hasta Sexto de Primaria, de cara al próximo curso, ya que se una de las niñas escolarizadas acaba, este año, el ciclo y debe pasar a la ESO.

Para el siguiente curso, el 2027-2028, estaría garantizada la continuidad, gracias a la incorporación de una pareja de gemelos. Por eso, los padres hacen un llamamiento a quienes puedan estar interesados. Así lo exponía una de las madres, Tamara Quintana, que destacaba, ayer, que la escuela de Canedo es un «cole familiar que ofrece una atención individualizada a los pequeños».

También la profesora de los niños, Beatriz Castelo, destacaba que acudir a una aula unitaria como ésta es «un lujo» y añadía que el cierre del colegio no solo perjudicaría a los niños que se verían obligados a trasladarse a Cacabelos sino también a los vecinos del pueblo, en su mayoría, gente mayor a los que la presencia de los niños aporta alegría.

Esta reivindicación de los padres cuenta con el respaldado del Ayuntamiento de Arganza y del CRA de Quilós al que pertenece la escuela. Su directora, Cristina González, explica que si se cierra el aula, «será muy difícil lograr su reapertura» y, por eso, animaba a familias interesadas en ese tipo de enseñanza «en contacto con la naturaleza y una educación más individual, a animarse». Y desde el consistorio, el alcalde, Javier Ovalle, asegura que trabaja, ya, para intentar atraer al municipio a otra familia con hijos, como ocurrió anteriormente para «salvar» la escuela de Arganza. «El problema es la falta de viviendas en alquiler y aprovecho para hacer un llamamiento a propietarios de casas. Eso nos ayudaría mucho a salvar al medio rural» apostillaba Ovalle.

En todo caso, el alcalde se muestra confiado. Ha mantenido contacto con tres posibles familias con hijos interesadas en trasladarse y matricular a los menores en la escuela de Canedo.