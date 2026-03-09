Despoblación extrema: la comarca de León que ha encendido todas las alarmas

Panorámica de la localidad cabrerense de Santa Eulalia de la Cabrera.marciano pérez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva plataforma digital ha puesto nombre y datos precisos al drama demográfico que azota el medio rural español: La Cabrera, en la provincia de León, se sitúa como la comarca más despoblada de todo el país, según los análisis realizados con fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La herramienta en cuestión es GeoComarcas.es, un proyecto interactivo desarrollado por el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano que permite explorar mediante mapas y comparativas la despoblación, el envejecimiento poblacional y el retroceso económico en comarcas de toda España, con un enfoque especial en las de la provincia de León y la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca).

Hasta ahora, la información demográfica detallada se limitaba mayoritariamente a niveles municipal, provincial o autonómico, dejando un vacío importante a escala comarcal. Este nivel granular es esencial para detectar con exactitud los focos más críticos de despoblación extrema, envejecimiento acelerado y declive socioeconómico, así como para identificar territorios con potencial de recuperación o que necesitan medidas urgentes. La provincia de León emerge como una de las más golpeadas del Estado. GeoComarcas procesa y visualiza datos oficiales del INE para ofrecer hasta 12 indicadores clave, entre ellos: densidad de población, edad media, índice de envejecimiento, evolución poblacional en distintos periodos (incluido 2001-2025), renta media por hogar, pérdida de empresas y otros parámetros demográficos y económicos.

La Cabrera: el caso más extremo de España

La Cabrera (León) encabeza el ranking nacional de despoblación con cifras alarmantes:

Mayor pérdida absoluta de población entre 2001 y 2025: -40 % de habitantes menos.

Cuarta menor densidad poblacional del país: solo 2,4 habitantes por km².

Mayor índice de envejecimiento de España: 960 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 16 años.

Estos datos la convierten en un paradigma de los desafíos que enfrenta el interior rural peninsular. Otras comarcas leonesas también figuran entre las más afectadas: La Montaña de Luna ha registrado la tercera mayor pérdida de población en los últimos cinco años (-8 %). Sahagún ocupa el cuarto puesto en reducción del tejido empresarial en la última década (-18 % de empresas).

Varias comarcas presentan rentas medias por hogar muy por debajo de la media nacional (hasta 7.000 € menos en algunos casos).

De hecho, las diez comarcas más despobladas de toda España se concentran exclusivamente en la Región Leonesa (provincias de León, Zamora y Salamanca). Entre las más destacadas figuran:

Aliste (Zamora), con la edad media más alta del país (59 años).

Vitigudino (Salamanca), donde el número de empresas ha caído un -20 % en la última década.

Estos indicadores reflejan la gravedad del problema demográfico y económico en amplias zonas del oeste de Castilla y León, y subrayan la urgencia de políticas públicas específicas para frenar la pérdida poblacional y revitalizar el medio rural.

Una herramienta abierta y gratuita para el análisis y el debate

GeoComarcas ha sido concebida como un recurso público y de acceso libre, dirigido a investigadores, periodistas, responsables políticos, asociaciones vecinales y cualquier persona interesada en entender los desequilibrios territoriales.

“Analizar los datos a escala comarcal nos permite ver la realidad concreta de cada territorio. Dentro de una misma provincia conviven comarcas dinámicas y otras en declive profundo, y hasta ahora era difícil visualizar esa diversidad con claridad. Con GeoComarcas queremos poner el foco donde realmente ocurren los problemas y los cambios”, explica Alberto Zamorano, creador del proyecto. La plataforma ya está operativa y disponible para su consulta gratuita en geocomarcas.es.