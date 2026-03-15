Los candidatos del Bierzo piden una alta participación para que el mensaje sea claro y se demuestre el interés

Más de cien mil bercianos están llamados a votar hoy para elegir a quienes les representarán en las Cortes de Castilla y León y, de momento, están cumpliendo. Se nota mayor movimiento y participación en las mesas en una jornada que transcurre con total normalidad, entre anécdotas, despistes y la certeza de que el voto es un derecho y como tal hay quienes celebran públicamente poder hacerlo. Los candidatos del Bierzo han votado de manera paulatina a lo largo de la mañana y todos han coincidido en señalar la importancia de la participación, de elevar la cifra de votos para que el mensaje que salga de las urnas sea claro. Cada uno, lógicamente, barriendo para su casa; pero todos enarbolando la bandera democrática.

La primera en acudir a las urnas en Ponferrada ha sido la número 3 de la lista del PSOE, Mabel Fernández, que minutos después de las 10.30 horas introdujo su papeleta en la urna que le correspondió en el instituto Gil y Carrasco. No fue sola. La respaldaron el presidente del PSOE de León, Eduardo Morán; el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón. Fernández pidió reflexión y responsabilidad a los votantes, recordándoles que lo que van a elegir no es solo a uno u otro partido o a una u otra persona, sino un modelo de sociedad.

En el colegio de Flores del Sil, votaron dos candidatos. A eso de las 11.00 lo hizo el número 2 de la lista del PP, Neftalí Fernández, respaldado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala. Como ya había hecho la socialista, pidió a los ciudadanos que demuestren que Castilla y León les interesa acudiendo a las urnas y apeló también a la normalidad. Media hora después, ejerció su derecho la candidata de Coalición por El Bierzo, Myriam Blanco, acompañada del secretario general de la formación, Iván Alonso. Confía en movilizar a los bercianos y se alza como su portavoz, señalando la importancia que para la comarca tendrían sus siglas en las Cortes autonómicas.

Ha habido presencia política en las urnas, pero sobre todo ciudadana. Ni los problemas de movilidad han frenado a quienes querían votar. En varias mesas electorales, quienes reciben los votos, constatan la asistencia destacada de personas mayores, como un matrimonio que acudió al Gil y Carrasco sin saber cuál era su mesa ni donde tenían que introducir la papeleta, ya que habían perdido el papel del censo que se envía al domicilio por correo postal. El incendio de su cocina, días atrás, fue el motivo de tal circunstancia y así lo hicieron saber a los apoderados y a quienes conformaban las mesas para solicitarles ayuda. En el mismo punto de votación, un hombre acostumbrado a ser el primero, se llevó la sorpresa de que, esta vez, alguien se le había adelantado. No se llevó el mérito, pero votó.