15-M | Elecciones en Castilla y León, en directo: resultados, escaños y quién gobernará la Junta

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

21:44 Mañueco afronta optimista el resultado electoral 21:44 15/03/2026 21:44 15/03/2026 El candidato del PP augura que será una "gran noche" ya que el PP "va a ganar las elecciones" 👇

Castilla y León Mañueco dice que habrá que dialogar y advierte:Castilla y León estará "libre de sanchismo" Agencias

21:34 En León, con el 53,28% escrutado, el PSOE es el más votado y empata con PP con 4 escaños, UPL tres y Vox dos 21:35 15/03/2026 21:35 15/03/2026 En León, con el 55 por ciento por ciento de los votos escrutados, el Partido Socialista sigue siendo el partido más votado y obtiene cuatro procuradores en las Cortes, como el PP, el segundo con más votos con otros cuatro.

Por su parte, la tercera fuerza más votada en la provincia de León es UPL, que mantiene tres procuradores, seguida de Vox, con dos.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, se mantienen la distribución de escaños.

Los resultados, con el 53,28% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 .

*PSOE 4 36.476 29,63 4 64.342 28,45 .

*PP 4 35.141 28,54 4 56.462 24,97 .

*UPL 3 23.316 18,94 3 48.144 21,29 .

*VOX 2 20.161 16,37 2 34.789 15,38 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2026 124.359 37,08% 1.265 1.265 .

*2022 227.963 46,5% 1.675 1.884 .

21:33 Expectación con optimismo en el PP leonés 21:33 15/03/2026 21:33 15/03/2026 Ambiente de progresiva alegría y muy pendientes de que se consoliden los resultados que con más del 30% escrutado dan las urnas al PP 👇 Castilla y León La alegría empieza a envolver la sede del PP en León Pilar Infiesta

21:19 Incidencias en las mesas 21:19 15/03/2026 21:19 15/03/2026 En la mayoría de los casos se trata de avisos realizados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que solicitaban asistencia sanitaria para personas que se han caído o se han sentido indispuestas 👇

Castilla y León Catorce personas han sido atendidas en los colegios electorales de CyL, tres en León Redacción

21:05 El PP sube 5 escaños en Castilla y León, el PSOE pierde 1 y Vox suma 1 con el 25 % escrutado

21:14 15/03/2026 21:14 15/03/2026 El PP ganaría las elecciones en Castilla y León, con 36 escaños (5 más), con el 25 por ciento de los votos escrutados, mientras que el PSOE se quedaría con 27 (1 menos) y Vox sumaría uno, hasta los 14. León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

20:31 Fernández Mañueco y el PP eligen un hotel salmantino para seguir el recuento de votos 20:31 15/03/2026 20:31 15/03/2026 Isabel Blanco, directora de la campaña y otros miembros del equipo del candidato, aguardan a que avance el recuento de votos 👇

Castilla y León Calma y tranquilidad en el céntrico hotel de Salamanca donde Mañueco seguirá el escrutinio Ical

20:26 El PSOE pronostica "romper" con los sondeos 20:26 15/03/2026 20:26 15/03/2026 Acompañado por el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, y por miembros de la formación socialista soriana, Martínez también respondió sobre los posibles nervios de su primera jornada electoral como candidato del PSOE a la Presidencia autonómica: “¿Tú que crees?”, dijo sonriendo a las cámaras👇

Castilla y León Martínez, a su llegada al hotel: "Vamos a romper los sondeos, como dice Zapatero" ICAL

20:17 Los populares son positivos 20:17 15/03/2026 20:17 15/03/2026 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá esta noche los resultados electorales desde la sede central del partido en Madrid, acompañado de su directiva 👇 Castilla y León Génova no espera grandes cambios en los resultados del PP en Castilla y León EFE

20:13 El PSOE se mantiene, según otro sondeo 20:13 15/03/2026 20:13 15/03/2026 El sondeo de Sigma para CyLTV y El Mundo arroja unos resultados en los que el PP conseguiría entre los 31 escaños que tiene en la actualidad y los 35; mientras que el PSOE se movería entre los 26 y los 28, que son los que tiene ahora mismo, y Vox entre los 13 y los 17 👇

Castilla y León El sondeo de CyLTV y El Mundo da 31-35 escaños a PP, 26-28 a PSOE, 13-17 a Vox, 3-4 a UPL, 1-2 a Soria YA Agencias

20:04 Primer avance de resultados 20:04 15/03/2026 20:04 15/03/2026 Según el sondeo de Sigma Dos para el diario 'El Mundo', el PP vencería con entre 30 y 32 procuradores 👇

Castilla y León Los sondeos vaticinan que el PP seguirá necesitando a un Vox reforzado en Castilla y León Agencias

20:00 Así funciona el recuento 20:00 15/03/2026 20:00 15/03/2026 Los interventores y apoderados (representantes de los partidos) pueden vigilar todo el proceso, formular protestas si detectan irregularidades y firmar el acta si están conformes. 👇

Castilla y León Cómo se hace el recuento de votos en las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15-M L. Santamarta

20:00 Cierran las urnas en Castilla y León 19:41 15/03/2026 20:04 15/03/2026 Los 2.910 colegios electorales de Castilla y León acaban de cerrar sin incidencias tras once horas de votación, con un incremento en la participación que a falta del dato definitivo era a las seis de la tarde de 1,57 puntos porcentuales superior a la registrada en 2022.

Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, parece que la mayor parte de los ciudadanos ha optado por depositar su voto entre las once de la mañana y las dos de la tarde, momento en el que se registró un aumento de la participación de 2,24 puntos, que finalmente se ha moderado por la tarde, a falta de los datos de las dos últimas horas de votación.

La jornada, soleada y con temperaturas suaves en la mayor parte de la Comunidad, ha transcurrido sin incidentes relevantes, más allá de los habituales problemas de constitución de algunas mesas, aunque todas han quedado formadas poco antes de las diez de la mañana.

En este momento arranca el escrutinio, con la previsión de que los primeros datos significativos puedan conocerse pasadas las nueve de la noche, según la información aportada por el Ejecutivo autonómico.

Los candidatos y sus colaboradores aguardan ya en sus lugares de seguimiento, donde posteriormente comparecerán para realizar un primer análisis de los resultados obtenidos.

Sigue en directo en el Diario de León los resultados, escaños y quién gobernará la Junta. Comienza la cuenta atrás para conocer la composición de las Cortes de Castilla y León. León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

19:25 Increpan a Puente 19:25 15/03/2026 19:25 15/03/2026 Puente ha puesto en valor el "derecho democrático a votar" y ha destacado la "normalidad" con la que se desarrolla la jornada electoral. 👇

Castilla y León Un interventor de Vox increpa a Puente al grito de "dimisión" en un colegio electoral en Valladolid Europa Press

19:21 La Villa Facundina ha vivido una jornada electoral con la tranquilidad habitual 19:21 15/03/2026 19:21 15/03/2026 Los vecinos de la comarca participan activamente en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo, priorizando el futuro de los servicios públicos y el desarrollo local. 👇

Castilla y León Sahagún acude fiel a las urnas en una jornada marcada por la reivindicación rural Redacción

19:04 León se moviliza para votar en las elecciones de Castilla y León 2026 19:04 15/03/2026 19:21 15/03/2026 Mientras que localidades como Astorga y Arganza lideran el crecimiento de la participación con incrementos que superan los 3 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2022, otros núcleos muestran una tendencia a la baja o un estancamiento técnico. Destaca el caso de Balboa, donde la afluencia a las urnas ha sufrido una caída significativa de 5,52 puntos, situándose en un 50,20%. 👇 Castilla y León Las fotos de la jornada electoral del 15-M en León Redacción

19:02 El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 19:02 15/03/2026 19:02 15/03/2026 Nicanor Sen ha visitado hoy a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en el dispositivo especial por las elecciones a las Cortes de Castilla y León, a quienes les ha agradecido su trabajo durante la jornada de hoy

Este dispositivo especial está formado por 6.834 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil.

Concretamente, por 4.905 guardias civiles y 1.929 guardias civiles. El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.DL El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.DL

18:49 El Bierzo, en una jornada histórica 18:49 15/03/2026 18:49 15/03/2026 La mañana ha transcurrido con total normalidad y un goteo continuo de votantes, mientras los candidatos animaban a la participación como señal de compromiso con el Bierzo y Castilla y León.

El Bierzo Las imágenes de la llamada al voto en Ponferrada María Carro

18:43 La Montaña Oriental acude a votar 18:43 15/03/2026 18:43 15/03/2026 Los vecinos de la localidad minera acuden con fluidez a los colegios electorales en una jornada marcada por la normalidad y la reivindicación de servicios para el mundo rural. 👇

Castilla y León Olleros de Sabero se moviliza en las urnas: la montaña leonesa decide su futuro en las autonómicas Redacción

18:40 La mesa 'tardía' 18:40 15/03/2026 18:40 15/03/2026 “Paso la Guardia Civil para comprobar y la Junta Electoral ya está informada”, precisó Díaz Casado. 👇

Castilla y León Una mesa electoral ampliará el horario de votaciones hasta las 20.48 minutos por una confusión al constituirla Ical

18:38 Laciana se moviliza 18:38 15/03/2026 18:38 15/03/2026 Los vecinos del municipio minero participan en una jornada electoral marcada por la normalidad y la reivindicación de servicios para la comarca. 👇

Castilla y León Villablino acude a las urnas: Laciana decide su futuro en las elecciones de Castilla y León Redacción

18:31 Distribución de la participación en la provincia a las 18:00 18:31 15/03/2026 18:31 15/03/2026 El mapa presentado detalla la evolución de la participación ciudadana en los municipios de la provincia de León hasta las 18:00 horas del 15 de marzo de 2026, comparando los datos actuales con los obtenidos en los comicios autonómicos de 2022. La escala cromática empleada permite identificar que la tendencia predominante en la provincia es un incremento en la afluencia a las urnas, representado por las diversas tonalidades de azul.

Las zonas con un azul más intenso indican un crecimiento superior a los 7 puntos porcentuales respecto a la convocatoria anterior, localizándose de manera notable en diversos municipios de la comarca de El Bierzo y en áreas de la montaña central leonesa. Por el contrario, la tonalidad azul claro, que es la que cubre la mayor superficie del mapa, refleja un aumento sostenido de aproximadamente 3 puntos, lo que sugiere una movilización generalizada en gran parte del territorio provincial.

En el extremo opuesto, el mapa identifica áreas con un comportamiento regresivo en la participación, marcadas en tonos anaranjados y ocres. Estos descensos son más visibles en el sector oriental de la provincia, en la frontera con Palencia, así como en enclaves específicos de las zonas de Astorga y La Bañeza. Los municipios en color ocre oscuro señalan las caídas más pronunciadas, superando los 7 puntos de diferencia negativa.

En términos globales para la provincia de León, el dato oficial registrado a las 18:00 horas sitúa la participación en un 51,11%. Esta cifra representa un incremento neto de 2,57 puntos porcentuales en comparación con la misma franja horaria de las elecciones de 2022, consolidando a León como una de las circunscripciones con mayor dinamismo en la jornada electoral de Castilla y León. Distribución de la participación en la provincia a las 18:00.JCYL

18:24 Democracia para todos 18:24 15/03/2026 18:24 15/03/2026 El centro San Juan de Dios promueve talleres y simulacros de voto para hacer las elecciones más accesible a todo el mundo. 👇

Castilla y León Votar es un derecho de todos: la participación de Ángel Lozano Ical

18:20 Los votantes primerizos 18:20 15/03/2026 18:20 15/03/2026 Los nuevos electores, que conforman la generación que se informa por las redes sociales, reclaman que su voz esté representada en las Cortes. 👇

Sociedad Marco Fernández, debutante del voto en León: "Es importante que los jóvenes participemos porque nos va a afectar directamente” Ical

18:15 La relación entre la elección de procuradores y León 17:56 15/03/2026 17:56 15/03/2026

18:00 ¿Por qué se vota a los 18 años? Esta es la respuesta 17:25 15/03/2026 17:25 15/03/2026 La historiadora Ana Velasco explica en un vídeo de TikTok publicado por @cope_es el verdadero motivo político y demográfico por el que España fijó la edad mínima para votar en los 18 años durante la Transición. 👇

Castilla y León La historiadora Ana Velasco explica por qué en España se vota a partir de los 18 años Patricia de la Torre

17:16 Solidaridad y afecto, también en elecciones 17:16 15/03/2026 17:16 15/03/2026 Una de las anécdotas más emotivas del día, desde el Bierzo. 👇 Castilla y León Un votante obsequia con pasteles a los integrantes de la mesa electoral de Cabañas Raras ICAL

17:16 La labor pública de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 17:00 15/03/2026 17:00 15/03/2026

17:00 La cara B de los comicios 16:39 15/03/2026 16:39 15/03/2026 Secretos, anécdotas y engranajes ocultos del 15M en Castilla y León que te gustará saber. 👇

Castilla y León Lo que no te cuentan de las elecciones en Castilla y León Antonio Bret

16:30 La influencia del caciquisimo en comicios del pasado 15:24 15/03/2026 16:38 15/03/2026 La historiadora Ana Velasco explica en un vídeo de TikTok publicado por @cope_es cómo el caciquismo y el control del censo electoral en el siglo XIX permitían manipular las elecciones hasta el punto de que «votaban los muertos» 👇

Castilla y León La historiadora Ana Velasco revela por qué en España llegaron a "votar los muertos" en el siglo XIX Patricia de la Torre

15:03 Diferencias clave entre el voto en blanco y el voto nulo: así influyen en el reparto de escaños en Castilla y León 15:14 15/03/2026 15:14 15/03/2026 Aunque ambos gestos reflejan un desencuentro con las opciones políticas, sus efectos legales en el sistema electoral de Castilla y León son muy distintos. Aquí puede conocer las diferencias.

14:28 Normalidad 14:39 15/03/2026 14:39 15/03/2026 El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado de que la jornada de elecciones autonómicas se está desarrollando con normalidad en toda la provincia y que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relevante en materia de seguridad. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado del desarrollo de la jornada de elecciones

14:26 Curiosidades 14:28 15/03/2026 14:28 15/03/2026 El Instituto Gil y Carrasco es uno de los puntos votación en Ponferrada y, como siempre en un proceso electoral, se están dando anécdotas que no pasan desapercibidas... El Bierzo Sin saber dónde votar por el incendio de su cocina María Carro

14:11 Datos de participación 14:26 15/03/2026 14:26 15/03/2026 Los datos de participación y su comparación con los de las pasadas elecciones, aquí Virginia Moran

12:57 Myriam Blanco, candidata de Coalición por el Bierzo, ejerce su derecho al voto 12:57 15/03/2026 12:57 15/03/2026 La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.

La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.anafbarredo El Bierzo Los candidatos del Bierzo piden una alta participación para que el mensaje sea claro y se demuestre el interés María Carro

12:33 La primera lección democrática de Edgar 12:57 15/03/2026 12:57 15/03/2026 Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado... León Una lección de democracia... y de cariño Redacción

12:32 Mañueco celebra el tempranero incremento en la participación: “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos” 12:33 15/03/2026 12:33 15/03/2026 El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebró hoy el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca. El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota en SalamancaJesús Formigo

12:30 Juaan Carlos Suárez-Quiñones vota en el CEIP Antonio González de Lama 12:32 15/03/2026 12:32 15/03/2026 El presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez Quiñones, ejerce su derecho al voto Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidente del PP provincial, deposita su voto en la urna.RAMIRO

12:28 Mario Rivas ejerce su derecho al voto 12:30 15/03/2026 12:30 15/03/2026 El candidato Mario Rivas vota en Sosas de Laciana DL

12:12 El voto de Alicia Gallego, candidata de UPL 12:21 15/03/2026 12:21 15/03/2026 La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha votado en Santa María del Páramo. Ha adelantado que en la jornada de hoy “la participación va a ser importante”, y que en el partido están “satisfechos con el trabajo realizado. Los resultados se van a materializar, conseguiremos el 5% para tener grupo parlamentario propio, y conseguiremos cuatro o cinco procuradores porque la voz de León se tiene que hacer notar en las Cortes de Castilla y León”. La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, vota en Santa María del PáramoVirginia Moran

12:10 Datos de participación 12:10 15/03/2026 12:10 15/03/2026 La participación a las 11.30 horas se sitúa en el 12,58%, más de un punto por encima de los comicios de 2022 Castilla y León Elecciones Castilla y León: así han cambiado los resultados electorales en cada municipio Redacción

11:58 El voto de Cendón 12:01 15/03/2026 12:01 15/03/2026 El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón ha señalado tras depositar su voto que “hoy León se juega su futuro, avanzar o retroceder, uno servicios públicos de calidad para los jóvenes y mayores. Hacemos llamamiento a los leoneses a votar, porque cuando la sociedad leonesa se moviliza se produce el cambio. Yo he votado cambio”. El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón deposita su votoDL

11:54 El voto de Carlos Martínez 11:58 15/03/2026 11:58 15/03/2026 Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, ejerce su derecho al voto Carlos Martínez, ejerce su derecho al votoConcha Ortega

11:44 María José Casais vota 11:53 15/03/2026 15:24 15/03/2026 La cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casais, señaló tras depositar su voto que “hoy disfrutamos de un buen día, con lo cual esperamos que la ciudadanía se anime a votar, ejercer su derecho democrático”. Los votantes “ya conocen los programas, y esperamos que todos voten en tranquilidad y con normalidad ciudadana”. Álvarez Casais señaló que “hemos hecho un buen trabajo y una buena campaña, y ahora son los ciudadanos los que tienen que decidir”. El voto de la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez CasaisRAMIRO

11:42 Normalidad y voto de los políticos 11:42 15/03/2026 11:42 15/03/2026 Las primeras horas de la jornada electoral en Castilla y León transcurren con normalidad en la provincia, los electores se van animando poco a poco a acudir a los colegios a medida que avanza la mañana. También lo hacen los candidatos, que desde las 9.30 horas han ido acudiendo a los colegios que les corresponden para depositar su voto. El mensaje común se centra en animar a los ciudadanos a votar, y desear una jornada sin incidencias.

En cuanto a la constitución de las mesas, en los primeros momentos los miembros han llevado con humor su nueva tarea, y pedido paciencia a los votantes más madrugadores hasta hacerse con la dinámica de control de listas e identidades. Una religiosa ejerce su derecho al votoVirginia Moran

11:06 El voto de Mabel Fernández, en Ponferrada 11:09 15/03/2026 11:09 15/03/2026 La candidata del PSOE a las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, vota en el IES Gil y Carrasco, en Ponferrada Mabel Fernández ejerce su derecho al voto DL

10:58 Carlos Pollán ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal 11:06 15/03/2026 11:06 15/03/2026 Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, vota en las Escuelas Viejas de Carbajal. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto.RAMIRO

10:11 Ester Muñoz anima a votar bajo el sol de León 10:22 15/03/2026 10:22 15/03/2026 Bajo un sol radiante en la capital, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta "fiesta de la democracia". Muñoz ha destacado que el frío pero soleado día leonés invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para decidir el modelo de gestión regional. Con optimismo, la representante popular ha confiado en una jornada sin incidencias que culmine con un buen resultado para su formación. Ester Muñoz ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de CarbajalRAMIRO

09:40 Constituidas el 100% de mesas electorales sin incidencias reseñables 10:06 15/03/2026 10:11 15/03/2026 En torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, "sin incidencias reseñables", según ha detallado el consejero de la Presidencia Luis Miguel González Gago.

En tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios.

El consejero ha confiado en que las buenas condiciones climatológicas, con alguna nubosidad, niebla o lluvia puntual, y con mínimas entre tres y cinco grados y máximas entre 12 y 15, animen a los castellanoleoneses a votar

09:37 Nuria Rubio ejerce su derecho al voto 09:59 15/03/2026 09:59 15/03/2026 La cabeza de lista por el PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, vota en el CEIP Luis Vives de León Virginia Moran

09:06 Abren los colegios electorales en Castilla y León con el 96,59% de las mesas constituidas 09:13 15/03/2026 09:13 15/03/2026 Los colegios electorales de Castilla y León acaban de abrir sus puertas con el 96,59 por ciento de sus mesas constituidas.

09:00 Un dispositivo de 30.600 personas blinda el desarrollo de la jornada electoral 09:01 15/03/2026 09:01 15/03/2026 El operativo para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del 15-M ya está en marcha con un despliegue sin precedentes en la Comunidad. Un total de 30.600 personas integran el dispositivo humano que coordinará desde la apertura de las mesas hasta el recuento final, velando por la seguridad y la logística en cada rincón de las nueve provincias Castilla y León Las elecciones en Castilla y León movilizarán un dispositivo integrado por más de 30.600 personas Ical