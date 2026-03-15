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Elecciones 15-M

15-M | Elecciones en Castilla y León, en directo: resultados, escaños y quién gobernará la Junta

Diario de León ofrece una cobertura especial de la última hora de la carrera electoral a la Junta y toda la información de una jornada que promete ser histórica este 15 de marzo

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

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Mañueco afronta optimista el resultado electoral

El candidato del PP augura que será una "gran noche" ya que el PP "va a ganar las elecciones" 👇

En León, con el 53,28% escrutado, el PSOE es el más votado y empata con PP con 4 escaños, UPL tres y Vox dos

En León, con el 55 por ciento por ciento de los votos escrutados, el Partido Socialista sigue siendo el partido más votado y obtiene cuatro procuradores en las Cortes, como el PP, el segundo con más votos con otros cuatro.
Por su parte, la tercera fuerza más votada en la provincia de León es UPL, que mantiene tres procuradores, seguida de Vox, con dos.
Respecto a las elecciones de febrero de 2022, se mantienen la distribución de escaños.
Los resultados, con el 53,28% escrutado, son los siguientes:
*SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 .
*PSOE 4 36.476 29,63 4 64.342 28,45 .
*PP 4 35.141 28,54 4 56.462 24,97 .
*UPL 3 23.316 18,94 3 48.144 21,29 .
*VOX 2 20.161 16,37 2 34.789 15,38 .
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .
*2026 124.359 37,08% 1.265 1.265 .
*2022 227.963 46,5% 1.675 1.884 .

Expectación con optimismo en el PP leonés

Ambiente de progresiva alegría y muy pendientes de que se consoliden los resultados que con más del 30% escrutado dan las urnas al PP 👇

Los leonesistas esperan poder formar grupo en estas elecciones

Incidencias en las mesas

En la mayoría de los casos se trata de avisos realizados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que solicitaban asistencia sanitaria para personas que se han caído o se han sentido indispuestas 👇

El PP sube 5 escaños en Castilla y León, el PSOE pierde 1 y Vox suma 1 con el 25 % escrutado

El PP ganaría las elecciones en Castilla y León, con 36 escaños (5 más), con el 25 por ciento de los votos escrutados, mientras que el PSOE se quedaría con 27 (1 menos) y Vox sumaría uno, hasta los 14.

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

Los socialistas siguen la noche electoral desde Soria

Fernández Mañueco y el PP eligen un hotel salmantino para seguir el recuento de votos

Isabel Blanco, directora de la campaña y otros miembros del equipo del candidato, aguardan a que avance el recuento de votos 👇

El PSOE pronostica "romper" con los sondeos

Acompañado por el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, y por miembros de la formación socialista soriana, Martínez también respondió sobre los posibles nervios de su primera jornada electoral como candidato del PSOE a la Presidencia autonómica: “¿Tú que crees?”, dijo sonriendo a las cámaras👇

Los populares son positivos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá esta noche los resultados electorales desde la sede central del partido en Madrid, acompañado de su directiva 👇

El PSOE se mantiene, según otro sondeo

El sondeo de Sigma para CyLTV y El Mundo arroja unos resultados en los que el PP conseguiría entre los 31 escaños que tiene en la actualidad y los 35; mientras que el PSOE se movería entre los 26 y los 28, que son los que tiene ahora mismo, y Vox entre los 13 y los 17 👇

Primer avance de resultados

Según el sondeo de Sigma Dos para el diario 'El Mundo', el PP vencería con entre 30 y 32 procuradores 👇

Así funciona el recuento

Los interventores y apoderados (representantes de los partidos) pueden vigilar todo el proceso, formular protestas si detectan irregularidades y firmar el acta si están conformes. 👇

Cierran las urnas en Castilla y León

Los 2.910 colegios electorales de Castilla y León acaban de cerrar sin incidencias tras once horas de votación, con un incremento en la participación que a falta del dato definitivo era a las seis de la tarde de 1,57 puntos porcentuales superior a la registrada en 2022.
Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, parece que la mayor parte de los ciudadanos ha optado por depositar su voto entre las once de la mañana y las dos de la tarde, momento en el que se registró un aumento de la participación de 2,24 puntos, que finalmente se ha moderado por la tarde, a falta de los datos de las dos últimas horas de votación.
La jornada, soleada y con temperaturas suaves en la mayor parte de la Comunidad, ha transcurrido sin incidentes relevantes, más allá de los habituales problemas de constitución de algunas mesas, aunque todas han quedado formadas poco antes de las diez de la mañana.
En este momento arranca el escrutinio, con la previsión de que los primeros datos significativos puedan conocerse pasadas las nueve de la noche, según la información aportada por el Ejecutivo autonómico.
Los candidatos y sus colaboradores aguardan ya en sus lugares de seguimiento, donde posteriormente comparecerán para realizar un primer análisis de los resultados obtenidos.
Sigue en directo en el Diario de León los resultados, escaños y quién gobernará la Junta. Comienza la cuenta atrás para conocer la composición de las Cortes de Castilla y León.

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

Increpan a Puente

Puente ha puesto en valor el "derecho democrático a votar" y ha destacado la "normalidad" con la que se desarrolla la jornada electoral. 👇

La Villa Facundina ha vivido una jornada electoral con la tranquilidad habitual

Los vecinos de la comarca participan activamente en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo, priorizando el futuro de los servicios públicos y el desarrollo local. 👇

León se moviliza para votar en las elecciones de Castilla y León 2026

Mientras que localidades como Astorga y Arganza lideran el crecimiento de la participación con incrementos que superan los 3 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2022, otros núcleos muestran una tendencia a la baja o un estancamiento técnico. Destaca el caso de Balboa, donde la afluencia a las urnas ha sufrido una caída significativa de 5,52 puntos, situándose en un 50,20%. 👇

El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Nicanor Sen ha visitado hoy a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en el dispositivo especial por las elecciones a las Cortes de Castilla y León, a quienes les ha agradecido su trabajo durante la jornada de hoy
Este dispositivo especial está formado por 6.834 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil.
Concretamente, por 4.905 guardias civiles y 1.929 guardias civiles.

El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.DL

El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Delegado del Gobierno agradece la labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.DL

El Bierzo, en una jornada histórica

La mañana ha transcurrido con total normalidad y un goteo continuo de votantes, mientras los candidatos animaban a la participación como señal de compromiso con el Bierzo y Castilla y León.

La Montaña Oriental acude a votar

Los vecinos de la localidad minera acuden con fluidez a los colegios electorales en una jornada marcada por la normalidad y la reivindicación de servicios para el mundo rural. 👇

La mesa 'tardía'

“Paso la Guardia Civil para comprobar y la Junta Electoral ya está informada”, precisó Díaz Casado. 👇

Laciana se moviliza

Los vecinos del municipio minero participan en una jornada electoral marcada por la normalidad y la reivindicación de servicios para la comarca. 👇

Distribución de la participación en la provincia a las 18:00

El mapa presentado detalla la evolución de la participación ciudadana en los municipios de la provincia de León hasta las 18:00 horas del 15 de marzo de 2026, comparando los datos actuales con los obtenidos en los comicios autonómicos de 2022. La escala cromática empleada permite identificar que la tendencia predominante en la provincia es un incremento en la afluencia a las urnas, representado por las diversas tonalidades de azul.
Las zonas con un azul más intenso indican un crecimiento superior a los 7 puntos porcentuales respecto a la convocatoria anterior, localizándose de manera notable en diversos municipios de la comarca de El Bierzo y en áreas de la montaña central leonesa. Por el contrario, la tonalidad azul claro, que es la que cubre la mayor superficie del mapa, refleja un aumento sostenido de aproximadamente 3 puntos, lo que sugiere una movilización generalizada en gran parte del territorio provincial.
En el extremo opuesto, el mapa identifica áreas con un comportamiento regresivo en la participación, marcadas en tonos anaranjados y ocres. Estos descensos son más visibles en el sector oriental de la provincia, en la frontera con Palencia, así como en enclaves específicos de las zonas de Astorga y La Bañeza. Los municipios en color ocre oscuro señalan las caídas más pronunciadas, superando los 7 puntos de diferencia negativa.
En términos globales para la provincia de León, el dato oficial registrado a las 18:00 horas sitúa la participación en un 51,11%. Esta cifra representa un incremento neto de 2,57 puntos porcentuales en comparación con la misma franja horaria de las elecciones de 2022, consolidando a León como una de las circunscripciones con mayor dinamismo en la jornada electoral de Castilla y León.

Distribución de la participación en la provincia a las 18:00.

Distribución de la participación en la provincia a las 18:00.JCYL

Democracia para todos

El centro San Juan de Dios promueve talleres y simulacros de voto para hacer las elecciones más accesible a todo el mundo. 👇

Los votantes primerizos

Los nuevos electores, que conforman la generación que se informa por las redes sociales, reclaman que su voz esté representada en las Cortes. 👇

Últimos datos sobre la participación

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La relación entre la elección de procuradores y León

¿Por qué se vota a los 18 años? Esta es la respuesta

La historiadora Ana Velasco explica en un vídeo de TikTok publicado por @cope_es el verdadero motivo político y demográfico por el que España fijó la edad mínima para votar en los 18 años durante la Transición. 👇

Solidaridad y afecto, también en elecciones

Una de las anécdotas más emotivas del día, desde el Bierzo. 👇

La labor pública de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La cara B de los comicios

Secretos, anécdotas y engranajes ocultos del 15M en Castilla y León que te gustará saber. 👇

La influencia del caciquisimo en comicios del pasado

La historiadora Ana Velasco explica en un vídeo de TikTok publicado por @cope_es cómo el caciquismo y el control del censo electoral en el siglo XIX permitían manipular las elecciones hasta el punto de que «votaban los muertos» 👇

Diferencias clave entre el voto en blanco y el voto nulo: así influyen en el reparto de escaños en Castilla y León

Aunque ambos gestos reflejan un desencuentro con las opciones políticas, sus efectos legales en el sistema electoral de Castilla y León son muy distintos. Aquí puede conocer las diferencias.  

Normalidad

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado de que la jornada de elecciones autonómicas se está desarrollando con normalidad en toda la provincia y que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relevante en materia de seguridad.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado del desarrollo de la jornada de elecciones

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado del desarrollo de la jornada de elecciones

Curiosidades

El Instituto Gil y Carrasco es uno de los puntos votación en Ponferrada y, como siempre en un proceso electoral, se están dando anécdotas que no pasan desapercibidas...

Datos de participación

Los datos de participación y su comparación con los de las pasadas elecciones, aquí

Virginia Moran

Myriam Blanco, candidata de Coalición por el Bierzo, ejerce su derecho al voto

La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.

La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.

La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.anafbarredo

La primera lección democrática de Edgar

Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado...

Mañueco celebra el tempranero incremento en la participación: “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebró hoy el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca.

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota en Salamanca

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota en SalamancaJesús Formigo

Juaan Carlos Suárez-Quiñones vota en el CEIP Antonio González de Lama

El presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez Quiñones, ejerce su derecho al voto

Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidente del PP provincial, deposita su voto en la urna.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidente del PP provincial, deposita su voto en la urna.RAMIRO

Mario Rivas ejerce su derecho al voto

El candidato Mario Rivas vota en Sosas de Laciana

DL

El voto de Alicia Gallego, candidata de UPL

La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha votado en Santa María del Páramo. Ha adelantado que en la jornada de hoy “la participación va a ser importante”, y que en el partido están “satisfechos con el trabajo realizado. Los resultados se van a materializar, conseguiremos el 5% para tener grupo parlamentario propio, y conseguiremos cuatro o cinco procuradores porque la voz de León se tiene que hacer notar en las Cortes de Castilla y León”.

La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, vota en Santa María del Páramo

La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, vota en Santa María del PáramoVirginia Moran

Datos de participación

La participación a las 11.30 horas se sitúa en el 12,58%, más de un punto por encima de los comicios de 2022

El voto de Cendón

El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón ha señalado tras depositar su voto que “hoy León se juega su futuro, avanzar o retroceder, uno servicios públicos de calidad para los jóvenes y mayores. Hacemos llamamiento a los leoneses a votar, porque cuando la sociedad leonesa se moviliza se produce el cambio. Yo he votado cambio”.

El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón deposita su voto

El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón deposita su votoDL

El voto de Carlos Martínez

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, ejerce su derecho al voto

Carlos Martínez, ejerce su derecho al voto

Carlos Martínez, ejerce su derecho al votoConcha Ortega

María José Casais vota

La cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casais, señaló tras depositar su voto que “hoy disfrutamos de un buen día, con lo cual esperamos que la ciudadanía se anime a votar, ejercer su derecho democrático”. Los votantes “ya conocen los programas, y esperamos que todos voten en tranquilidad y con normalidad ciudadana”. Álvarez Casais señaló que “hemos hecho un buen trabajo y una buena campaña, y ahora son los ciudadanos los que tienen que decidir”.

El voto de la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casais

El voto de la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez CasaisRAMIRO

Normalidad y voto de los políticos

Las primeras horas de la jornada electoral en Castilla y León transcurren con normalidad en la provincia, los electores se van animando poco a poco a acudir a los colegios a medida que avanza la mañana. También lo hacen los candidatos, que desde las 9.30 horas han ido acudiendo a los colegios que les corresponden para depositar su voto. El mensaje común se centra en animar a los ciudadanos a votar, y desear una jornada sin incidencias.
En cuanto a la constitución de las mesas, en los primeros momentos los miembros han llevado con humor su nueva tarea, y pedido paciencia a los votantes más madrugadores hasta hacerse con la dinámica de control de listas e identidades.

Una religiosa ejerce su derecho al voto

Una religiosa ejerce su derecho al votoVirginia Moran

El voto de Mabel Fernández, en Ponferrada

La candidata del PSOE  a las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, vota en el IES Gil y Carrasco, en Ponferrada

Mabel Fernández ejerce su derecho al voto 

Mabel Fernández ejerce su derecho al voto DL

Carlos Pollán ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal 

Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, vota en las Escuelas Viejas de Carbajal.

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto.

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto.RAMIRO

Ester Muñoz anima a votar bajo el sol de León

Bajo un sol radiante en la capital, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta "fiesta de la democracia". Muñoz ha destacado que el frío pero soleado día leonés invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para decidir el modelo de gestión regional. Con optimismo, la representante popular ha confiado en una jornada sin incidencias que culmine con un buen resultado para su formación.

Ester Muñoz ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal

Ester Muñoz ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de CarbajalRAMIRO

Constituidas el 100% de mesas electorales sin incidencias reseñables

En torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, "sin incidencias reseñables", según ha detallado el consejero de la Presidencia Luis Miguel González Gago.
En tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios.
El consejero ha confiado en que las buenas condiciones climatológicas, con alguna nubosidad, niebla o lluvia puntual, y con mínimas entre tres y cinco grados y máximas entre 12 y 15, animen a los castellanoleoneses a votar

Nuria Rubio ejerce su derecho al voto

La cabeza de lista por el PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, vota en el CEIP Luis Vives de León

Virginia Moran

Abren los colegios electorales en Castilla y León con el 96,59% de las mesas constituidas

Los colegios electorales de Castilla y León acaban de abrir sus puertas con el 96,59 por ciento de sus mesas constituidas.

Un dispositivo de 30.600 personas blinda el desarrollo de la jornada electoral

El operativo para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del 15-M ya está en marcha con un despliegue sin precedentes en la Comunidad. Un total de 30.600 personas integran el dispositivo humano que coordinará desde la apertura de las mesas hasta el recuento final, velando por la seguridad y la logística en cada rincón de las nueve provincias

Arranca la jornada electoral

¡Buenos días! Bienvenidos a la cobertura en directo de Diario de León para esta jornada electoral del 15 de marzo. Castilla y León se despierta hoy con la mirada puesta en las urnas, en apenas media hora, los colegios electorales de toda la provincia y la Comunidad abrirán sus puertas para una jornada que definirá el futuro político de los próximos cuatro años. Hoy, no solo se eligen procuradores; se elige el modelo de gestión, los servicios públicos y el peso de León en el tablero autonómico. Les invitamos a seguir con nosotros el avance de la participación y, al cierre de los colegios, el escrutinio que redibujará el mapa político regional. ¡Comenzamos!

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