Marc Félez, youtuber: dejé Barcelona para irme a un pueblo del Bierzo “perdido de la mano de Dios”

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El youtuber Marc Félez lo tuvo claro desde siempre. Un joven que se dedica a las redes sociales y puede trabajar en remoto lo tiene fácil para vivir donde quiera. Ni corto ni perezoso, dejó atrás la agitada Barcelona por un pueblo casi deshabitado del Bierzo.

Nació en un pueblo de 24.000 habitantes, muy cerca de la ciudad condal, pero siempre soñó con una vida más anclada en la naturaleza. Las escapadas al pueblo de sus abuelos o a campings de montaña no hacían más que reforzar su deseo. “Quiero esto para siempre”, asegura en un vídeo del canal Silencio Rural.

El Bierzo lo atrapó desde el primer momento en que lo visitó, más que otros parajes parecidos en España. Sus paisajes salvajes, montañas y bosques, casas a precios asequibles… "Es mucho más económico; vivo aislado, pero conecto con civilización en coche", explica. Las ayudas para recuperar viviendas abandonadas allanaron el camino, aunque la decisión inicial rompió barreras mentales.

Junto a su pareja, Laia, compraron una casa de piedra semiderruida en las afueras del pueblo, que apenas cuenta con cinco vecinos. Documenta la restauración de la casa en su canal de TikTok (@marcfelez21), YouTube (también @marcfelez21) y Monxileros.

Es evidente que los sacrificios son numerosos, como renunciar a las comodidades urbanas y, por supuesto, lidiar con las críticas en redes, que las tienen. “Lo más difícil es tomar la decisión, porque tienes que romper con muchas barreras mentales. Una vez la has tomado, ya va solo. Sí que evidentemente tienes que hacer tus sacrificios para empezar un proyecto como el que estoy empezando y tendrás que renunciar a muchas comodidades, sobre todo al inicio”.

“No tiene sentido que todo lo que cobras de sueldo te lo tengas que gastar en un alquiler. Yo creo que cada vez hay más jóvenes que se quieren desmarcar del estilo de vivir tradicional; y gracias a que nuestros padres han tenido que renunciar a libertades y a cosas que querían hacer en su vida, nosotros tenemos una casa en la que podemos vivir”.

Marc siempre ha querido esto, y concretamente en El Bierzo, donde encuentra una conexión que no logra describir con palabras. "Cada vez que llego al Bierzo siento algo inexplicable, una tierra auténtica y solitaria", dice.

El teletrabajo, algo que parecía plausible tras la pandemia, posibilita que jóvenes, y no tanto, puedan acceder a viviendas en reforma en áreas de la España vaciada. La historia de Marc encarna el éxodo joven hacia esta España, un lugar para priorizar bienestar sobre bullicio urbano y poder criar a los hijos en un entorno natural. El Bierzo atrae a nómadas como él, revitalizando comarcas con proyectos vitales y autosuficientes.

Marc Félez, con su historia, puede inspirar a otros tantos jóvenes que, como él, piensan que otro modelo es posible. Su aventura prueba que, con coraje y apoyo, el campo ofrece libertad impagable, aunque, eso sí, con trabajo duro diario.