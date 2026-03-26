El pueblo de Castilla y León del abuelo de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que explica su apellido español

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Puede parecer una coincidencia sin importancia, pero no lo es. Detrás de uno de los apellidos más reconocibles del mundo tecnológico hay una historia que empieza lejos de Silicon Valley, en un pequeño pueblo de Valladolid. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene raíces que se hunden en la España rural, concretamente en Villafrechós, una localidad que forma parte de esa Castilla y León silenciosa que rara vez ocupa titulares.

Villafrechós es un municipio discreto, de apenas unos cientos de habitantes, situado en la provincia de Valladolid. A simple vista, no difiere de otros pueblos de la llamada España vaciada: tranquilidad, patrimonio histórico modesto y una población envejecida. Sin embargo, este lugar guarda una conexión inesperada con una de las mayores fortunas del planeta.

La historia arranca a comienzos del siglo XX, cuando Salvador Bezos, abuelo paterno del empresario, nació en este enclave castellano en 1906. Como tantos otros españoles de su época, su vida estuvo marcada por la emigración. Terminó dejando su tierra para buscar oportunidades en América, sin imaginar que su apellido acabaría formando parte de la historia empresarial global.

El apellido Bezos: de Castilla y León a Estados Unidos

El recorrido familiar continuó en Cuba, donde el hijo de Salvador, Miguel Ángel Bezos, creció antes de trasladarse a Estados Unidos. Allí se produciría un giro clave: adoptó a Jeff Bezos cuando este tenía apenas cuatro años, dándole el apellido que hoy identifica a uno de los empresarios más influyentes del mundo.

Ese momento conecta definitivamente la historia familiar de Bezos con el origen de uno de los imperios tecnológicos más influyentes del mundo. Porque aunque Amazon se gestó décadas después en Estados Unidos, el apellido que la lidera tiene un origen claramente español.

Con el paso del tiempo, la familia consolidó su vida en el país norteamericano, pero el vínculo con España nunca desapareció del todo.

La iglesia de San Cristóbal, uno de los símbolos de Villafrechós, el municipio castellano ligado a la historia familiar de Jeff BezosAyuntamiento de Villafrechós

El regreso de Jeff Bezos al pueblo que lo conecta con su historia

En 2011, la historia dio un giro simbólico. La familia Bezos visitó Villafrechós durante varios días en un viaje que, en su momento, pasó prácticamente desapercibido. Los vecinos recuerdan cierta expectación, aunque sin ser plenamente conscientes de quién estaba detrás de aquella visita.

Lo que más llamó la atención no fue el poder económico, sino la actitud. Quienes coincidieron con ellos destacan su cercanía y normalidad, lejos de cualquier imagen de magnate distante. Fue, en cierto modo, un regreso íntimo a los orígenes.

Años después, ese lazo se reforzó cuando Miguel Ángel Bezos recibió en España una importante distinción cultural, consolidando así un reconocimiento institucional a una historia que empezó en un pequeño pueblo vallisoletano.

La conexión con Jeff Bezos ha despertado cierto interés mediático e incluso propuestas para revitalizar la zona, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.