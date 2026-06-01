El Canal Bajo del Bierzo suelda hoy el último tubo y el martes se suelta el agua

La modernización del regadío del Bierzo, a través del Canal Bajo, está prácticamente terminada. Faltan algunos flecos, que se espera queden solventados en apenas unos días. Existe malestar entre los regantes debido a que se han adelantado las altas temperaturas y se ha generado cierto estrés por no poder regar antes frutales y otras plantaciones. Pero, la situación y la cuestión técnica está ya encauzada.

Un dato para entender la situación es el siguiente: A las cinco de la madrugada de este lunes 1 de junio, se cortará toda el agua que entra al Canal Bajo del Bierzo. El motivo no es otro que, a eso de las siete de la mañana de este mismo lunes, se soldarán las últimas tuberías de la conducción general de agua. Será en la parte que viene de la Fuente del Azufre, más o menos coincidiendo con el entronque de tuberías situadas cerca del estadio del Toralín, donde se hace la feria festiva de La Encina. Ahí se captarán las aguas que vienen de la Nacional VI para conducirlas hacia el colector general de La Rosaleda.

La soldadura de las últimas tuberías que faltan en este punto se calcula que habrá que emplear entre 6 y 7 horas. De esta forma, la primera suelta de agua en la red general (ya definitiva) será el martes 2 de julio. Luego falta conseguir presión del líquido de riego, que se estima tarde unas 18 horas. Con lo cual, el próximo miércoles 3 de junio estarían las tuberías llenas de agua y con la presión necesaria para ya abastecer a las diferentes secciones con terminal de hidrantes en cada finca.

Y luego, falta por comprobar que no hay problemas con la presión y que todas las conexiones de riego están bien, correctas, sin dar problemas. Se da la circunstancia que la parte baja de la zona de riego del Canal, (que corresponde con la zona de Carracedelo, Villadepalos y aledaños), ya ha pasado el trámite de los controles de presión y demás. Faltaría la parte alta de la red general pro comprobar. ç

La previsión general es que todo esté normalizado, atendiendo a los problemas puntuales que se puedan dar, en más o menos 20 ó 25 días. Pero, eso sí, los regantes tendrán agua esta semana en la tubería, zanjando así el malestar general de los fruticultores y agricultores de las últimas semanas por la falta de riego suficiente. Hacia la tercera o principios de la cuarta semana de junio la previsión es que casi todo esté automatizado, aunque también se seguirán solventando los problemas puntuales que se puedan dar.

Con estos precedentes, los regantes deben saber que este lunes no correrá el agua por la tubería del Canal Bajo del Bierzo. Lo hará el martes, se comprobará la presión, y el miércoles estaría ya activo el regadío. Como es sabido hay sueltas puntuales por la vieja infraestructura y también utilizando la nueva como medida provisional para dar agua a las plantaciones de esta zona agrícola del Bierzo. Los trabajos de modernización del regadío en el Canal Bajo del Bierzo, con su conexión al Canal Alto, (que capta en el embalse de Bárcena) estaban previsto que finalizaran en febrero de 2027. Con ello, desde la Junta de Castilla y León destacan que han conseguido adelantar los trabajos en el tiempo, con el regadío garantizado esta campra del 2026.