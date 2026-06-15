El reality oriental de viajes ‘What a trip 2’ rueda en la Herrería de Compludo y el Mercado de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El reality asiático ‘What A Trip 2’ comienza su rodaje en Ponferrada. Se trata de una serie internacional de telerrealidad centrada en los viajes, la sostenibilidad y el intercambio cultural, fruto de una coproducción entre la televisión nacional de Singapur MediaCorp, Gray Scale Production y la plataforma de streaming FriDay Video. Un programa emitido simultáneamente en chino, inglés y español que ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León y también de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, gestionando los permisos de rodaje, el aparcamiento y los trabajos de localización, logística e información.

«Los retos, diseñados por el equipo de guionistas del programa, pondrán a prueba a los concursantes en dos de los enclaves más representativos de nuestro municipio: la Herrería de Compludo, uno de los conjuntos de forja hidráulica mejor conservados de Europa, y el Mercado de Abastos, escaparate de la gastronomía y el producto local berciano», han explicado fuentes de la Concejalía de Turismo, que defiende que la grabación de este reality «supone para Ponferrada una oportunidad única de promoción turística ante una audiencia potencial de más de 120 millones de espectadores en los principales mercados asiáticos».

Desde el Ayuntamiento destacan que la primera temporada superó los 200 millones de visualizaciones en las principales plataformas de streaming de Asia, distribuyéndose en mercados como China, Hong Kong, Singapur, Japón, Corea del Sur, Malasia y Tailandia. En China continental, el programa se convirtió en uno de los contenidos más vistos de Tencent Video entre los aficionados a los viajes y el descubrimiento de destinos internacionales.