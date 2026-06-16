Ponferrada protagoniza un reality de viajes en Asia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se ha convertido hoy en el escenario del reality asiático 'What A Trip 2', que mostrará Ponferrada a gran parte de Asia.

Ponferrada ha acogido hoy el rodaje de 'What A Trip 2', el reality internacional de viajes y aventuras que arrasó en Asia con más de 200 millones de visualizaciones en su primera temporada y con unos partcipantes de gran relevancia en este continente.

La producción ha grabado en dos enclaves del municipio: la Herrería de Compludo y el Mercado de Abastos, en una jornada que pondrá la imagen de Ponferrada, su patrimonio y sus productos ante una audiencia potencial de más de 120 millones de espectadores en el mercado asiático y que en Ponferrada su rodaje ha sido gestionado con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada.

El reto central de la jornada ha tenido como protagonista a la Herrería de Compludo y a la tercera generación de la familia de herreros que mantiene viva esta tradición. Los participantes del programa han debido forjar una espada bajo su guía, una prueba que el equipo destacó especialmente por permitir mostrar al público asiático un oficio y un entorno natural que distingue a Ponferrada del resto de localizaciones visitadas , centradas mayoritariamente en castillos, iglesias y catedrales.

Tras la prueba en la Herrería, una de las participantes se ha desplazado al Mercado de Abastos de Ponferrada para realizar compras de productos locales, entre ellos embutidos, verduras, pan y queso, mostrando al espectador asiático la experiencia de comprar en un mercado tradicional berciano.

El teniente de alcalde y concejal de Turismo, Iván Alonso, ha explicado que el interés del programa por Ponferrada surgió al buscar localizaciones que reflejaran " esa esencia un poco más de España" con un enfoque distinto al del resto de poblaciones visitadas: "les llamó muchísimo la atención la tercera generación de herreros”. Alonso ha subrayado además la magnitud del alcance del programa: "son gente muy conocida en toda Asia, hablamos de Taiwán, hablamos de China, hablamos de Singapur, hablamos de Corea, hablamos de Japón, hablamos de un impacto enorme", comparando la popularidad de los participantes con la que tienen en España los concursantes de Operación Triunfo.

Por su parte, el concejal de Comercio, David Pacios, ha destacado el valor de que la producción se haya fijado en el Mercado de Abastos como escenario, más allá de los puntos más emblemáticos del casco histórico: "que se hayan fijado en el mercado, en algo tan tradicional en Ponferrada como es el Mercado de Abastos, es un orgullo". Pacios ha señalado que esta visibilidad refuerza el objetivo municipal de "convertir el Mercado Municipal de Abastos también en un referente turístico", además de sus productos de calidad.

Ambos concejales han agradecido la confianza de la producción en el municipio y han coincidido en que esta colaboración, gestionada íntegramente desde la Concejalía de Turismo (permisos de rodaje, aparcamiento, logística y trabajos de localización), abre la puerta a un futuro flujo de visitantes asiáticos interesados en conocer Ponferrada y el Bierzo de primera mano.