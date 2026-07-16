La Junta valida el nuevo ciclo de FP de Emergencias y Protección Civil en Ponferrada

La Junta de Castilla y León ha autorizado el convenio de colaboración, ya adelantado el pasado mes de junio, entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Ponferrada para el desarrollo del ciclo formativo de grado medio de Emergencias y Protección Civil, que comenzará a impartirse en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de la capital berciana a partir ya del próximo curso. La validación de este convenio por parte de la Administración autonómica —en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada ayer— conlleva una aportación económica de 168.702 euros hasta 2028, cuando vencerá la vigencia inicial de un acuerdo de dos años (para los cursos 2026-2027 y 2027-2028), aunque se podrá prorrogar un máximo de cuatro años adicionales.

La financiación consignada para el despegue de este grado medio de FP está dirigida a sufragar los gastos derivados de la utilización de las instalaciones y de los materiales especializados, así como el asesoramiento y el apoyo que prestarán los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada al profesorado que se ocupará de impartir el ciclo formativo. Cabe recordar que la formación teórica se completará con prácticas que el alumnado realizará, directamente, en el parque de Bomberos ponferradino; por lo tanto, en un entorno profesional dotado de los equipos, materiales y recursos necesarios para la enseñanza de disciplinas relacionadas con la prevención, la extinción de incendios, el salvamento y la protección civil.

«El nuevo ciclo de Emergencias y Protección Civil responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en ámbitos relacionados con la gestión de emergencias, la prevención de riesgos y la protección de las personas y los bienes, contribuyendo a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a dar respuesta a las necesidades del mercado laboral actual», subrayan fuentes de la Junta de Castilla y León, que ponen el acento en que la colaboración entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Ponferrada permitirá «ofrecer una formación de máxima calidad, alineada con las necesidades reales del sector y adaptada a las demandas de unos servicios esenciales para la seguridad y la protección de la ciudadanía».

«La puesta en marcha de esta formación consolida al Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada como un centro de referencia en la oferta de enseñanzas profesionales en el conjunto de Castilla y León y refuerza el compromiso de la Junta con una FP moderna, innovadora y conectada con la realidad profesional de cada territorio, cada vez más vinculada al tejido productivo y a los sectores con mayores oportunidades de empleo, favoreciendo que el alumnado adquiera competencias técnicas en entornos reales de trabajo y con los más altos estándares de calidad», aseguran desde Educación.

El concejal David Pacios, los responsables de la Escuela Taller y el alumnado del programa mixto Ponsferrata.L. DE LA MATA

Pacios: "Apostamos por hacer de Ponferrada una ciudad de formación y empleo"

Los cuatro programas mixtos de formación y empleo (Ponsferrata, Matinot, La Tebaida y La Encina) que están activos en Ponferrada forman a cuarenta alumnos para favorecer su inserción en el mercado laboral y, a la vez, permiten acometer pequeñas obras que son necesarias. Este jueves, el concejal de la Escuela Taller, David Pacios, inauguró una de esas actuaciones, la llevada a cabo en la avenida de la Cemba, donde se ha rehabilitado una acera con hormigón impreso; y subrayó precisamente el peso formativo del trabajo.

«Estamos apostando por convertir Ponferrada en una ciudad de la formación y el empleo, en la ciudad de la FP. Estamos dando pasos para ello», dijo Pacios, que recordó los cuatro nuevos ciclos incorporados en el último año (Diseño y Amueblamiento, en el Instituto Virgen de la Encina; y Vitivinicultura, Estética y Belleza y Tecnología y Gestión Quesera, en el Instituto de Fuentesnuevas ) y el que se implantará este próximo curso de Emergencias y Protección Civil. Esto, además de los programas mixtos, cuyo alumnado ha ejecutado proyectos como el de la caseta-bar de las piscinas de Flores del Sil y la adecuación de las aulas del antiguo colegio del mismo barrio. También ha empezado ya con la rehabilitación de una caseta a la salida de Campo, en pleno Camino de Santiago, como zona descanso peregrinos.