León sumará sólo 5 de los 30 títulos de FP que solicitaron los centros

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La oferta de FP en la provincia de León de cara al próximo curso se actualizará en cinco centros, aunque sólo dos de los títulos que se sumarán al listado de ciclos y familias son realmente novedosos. Por un lado, el de Emergencias y Protección Civil, en Ponferrada, y por otro, Radioterapia y Dosimetría, en León, aunque este último título sustituye a uno de los grupos del centro de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclera. Cinco finalmente serán las novedades para los centros leoneses el próximo curso, pese a que desde los centros habían reclamado exactamente 30 nuevas titulaciones para seguir impulsando y dando respuesta a la demanda que actualmente tienen los ciclos formativos.

El Ornia de La Bañeza estrenará, en modalidad virtual, Farmacia y Parafarmacia; el Obispo Argüelles de Villablino sumará Sistemas Microinformáticos y Redes y Ponferrada contará, en su centro integrado, con el grado superior de Emergencias y Protección Civil. En la capital leonesa el Giner de los Ríos incorporará Radioterapia y Dosimetría, en sustitución del un grupo de Imagen para el diagnóstico, y el Ciudad de León incorporará a su oferta Administración y Finanzas, en modalidad virtual. Dos de los ciclos son de grado Superior y los tres restantes de grado medio. Pese al interés despertado por las titulaciones online, tan sólo dos de los cinco se impartirán en formato virtual.

En el tintero de la Consejería de Educación se quedaron las seis demandas del Tecnológico Industrial o las cuatro del Juan del Enzina, así hasta sumar la treintena de peticiones que realizaron trece de los centros públicos que imparte Formación Profesional. Las peticiones de los privados o concertados, de los que en León hay nueve, se realizan en otro proceso. A nivel autonómico, las novedades no son muchas de cara al próximo curso. De hecho, a pesar de que en León sólo se actualizará la oferta en cinco centros, ha sido la provincia más agraciada, ya que la Junta ha dado luz verde a 23 de las peticiones recibidas. En León, tampoco obtuvo respuesta favorable el curso de especialización de Panadería y Bollería reclamado por el Ciudad de León.

Solitud

El plazo para solicitar plaza de FP para el próximo curso será del 17 de junio al 7 de julio. Los interesados deberán presentar una única solicitud, ya sea de forma presencial o electrónica, en la que podrán incluir hasta siete ciclos formativos o cinco cursos de especialización en distintos centros y provincias. La tramitación podrá realizarse a través del Portal de Educación y de la sede electrónica de la Junta. Del 20 al 23 de julio se deberá formalizar la matrícula en el centro, aunque también se puede optar a la adjudicación de vacantes del 29 al 30 de julio. Educación habilitará del 2 al 4 de septiembre un periodo extraordinario de admisión para los estudiantes que no hayan participado en el proceso ordinario o que no hayan obtenido plaza o formalizado matrícula, cuya matriculación tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre. Asimismo, del 1 al 5 de octubre se abrirá un nuevo plazo de admisión en oferta modular general en los centros que cuenten con plazas vacantes.