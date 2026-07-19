El Ponfeblino ya puede circular entre Villablino y Cubillos del Sil

Cuarenta y seis años después del último servicio de viajeros que el tren Correo prestó entre el Bierzo y Laciana. Tras décadas de reivindicación del desarrollo de un proyecto turístico vertebrador del territorio. Después de una inyección económica de cuatro millones de euros de fondos europeos, de varios meses de agonía administrativa y de obras de recomposición, reposición y cura. Semanas más tarde del último robo de material imprescindible que obligó a alargar los plazos, la histórica línea del ferrocarril que unió Ponferrada y Villablino vuelve a estar operativa entre la capital lacianiega y Cubillos del Sil. Ya es prácticamente realidad el Ponfeblino, ya podría circular un tren con pasajeros como aquella última vez en mayo de 1980. No obstante, aún se están haciendo pruebas.

La dresina de Ferrocarril del Valle del Sil —empresa encargada de la ejecución del proyecto— alcanzó la estación de Cubillos el día 8 de julio a las 14.00 horas. Un hecho histórico que llegó con más demora de la prevista, debido a la sustracción de varios metros de traviesas que tuvieron que ser repuestas a un kilómetro de la meta.

«La vía ya es transitable en su totalidad, pero se están haciendo testados y pruebas de fiabilidad que son necesarias para poder darla como apta. Queda también colocar algunos pasos a nivel y realizar reajustes en algunas zonas en función del peso y las condiciones del vehículo; pero está completa», explicó el presidente del Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino y alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Volver a viajar en el tren que ha escrito la historia de las dos comarcas ya es cuestión de poco tiempo. Rivas se plantea el otoño como plazo máximo para el primer viaje oficial de la nueva era del Mixto de la MSP. «No queremos marcarnos una fecha concreta, porque todavía hay que hacer testados para tener garantías suficientes; pero sí que se hará un viaje de prueba al que invitaremos a la prensa y que no será más allá del otoño», aseguró el presidente del Consorcio del Ponfeblino.

Seis coches de viajeros recuperados del extinto Limón Exprés, un antiguo furgón de correo y dos locomotoras míticas, las PV31 y PV9, conformarán el convoy del Ponfeblino en ese primer viaje y en los que vengan después. En los talleres de Villablino, avanzan también los trabajos de rehabilitación del material ferroviario y su adaptación de la nueva realidad a la que será destinado sobre la vía; como también se han empezado a instalar los pasos de caucho que pretenden mejoran la circulación de vehículos por los distintos pasos a nivel de las carreteras provinciales que cruzan la línea férrea. «Los tradicionales contra carriles y asfaltado han sido sustituidos por modernos pasos de caucho que evitan resaltes en el cruce», explican fuentes de Ferrocarril del Valle de Sil. El primero se ha colocado en el acceso al barrio de El Mayuelo, en Toreno.

Pero la finalización de las obras de puesta a punto de la infraestructura y el material ferroviario no es más que el principio. Más allá queda la explotación de ese tren turístico y en eso ha empezado a trabajar ya el ente consorciado. El primer paso ha sido encargar a cada uno de los municipios integrados en el proyecto (Villablino, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Toreno y Cubillos del Sil) la elaboración de un listado de los recursos que se pueden incluir en un paquete turístico global que se sacará a licitación pública, para que las empresas que puedan estar interesadas en la gestión del Ponfeblino y cumplan con los parámetros exigidos presenten sus ofertas. En todo caso, mientras no se produzca la adjudicación y se empiece a explotar el servicio turístico, el propio Consorcio del Ponfeblino contempla «actuaciones puntuales», dijo Rivas.