Veganzones adelanta una bajada del paro en marzo en CyL

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, adelantó ayer en Burgos una nueva bajada del paro en el mes de marzo en Castilla y León, «en términos similares» a los descensos que se venían produciendo en los últimos meses, si bien emplazó a mañana martes para conocer las cifras concretas.

En este sentido, Veganzones avanzó que el próximo jueves, 4 de abril, se celebra una conferencia sectorial con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y advirtió de que «tenemos un pacto no escrito de las comunidades autónomas de no adelantar datos del mercado laboral hasta que no se produce el anuncio oficial el día oficial».«Mañana anunciaremos otra bajada del paro en Castilla y León y seguimos con estas políticas avanzando en una actuación política para el empleo, para la creación de riqueza en Castilla y León y para el crecimiento de nuestra comunidad», indicó.