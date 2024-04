Carriedo urge apoyar a las medianas empresas con incentivos públicos

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer en Valladolid un apoyo «singular» a las empresas medianas de Castilla y León con incentivos públicos pese a las limitaciones que marca la Unión Europea, al ser contrarios a los principios de la unidad de mercado.

Con motivo de la clausura de la jornada organizada por la Fundación Cre100do y PwC, en la que se presentó el informe El éxito de las empresas del Middle Market en Castilla y León , Carriedo recordó que existen empresas «muy importantes» en la Comunidad, que están por encima de las pymes pero que no llegan a la categoría de grandes compañías que pueden cotizar en el Ibex 35 y, por tanto, no tienen sus ventajas y, a la vez, están excluidas de «algunas» normativas europeas de apoyos públicos por no ser pequeñas.

El también portavoz de la Junta aseguró, según recogió la Agencia Ical, que Castilla y León tiene un papel «relativamente protagonista» con empresas medianas dentro del contexto nacional que apuestan por la internacionalización, la innovación, el talento y su capacidad financiera pero también del entorno de diversificación empresarial que existe en el territorio.

Apoyo al tejido empresarial

Destacó el compromiso de la administración autonómico con el tejido empresarial, gracias a los instrumentos de «referencia» y de apoyos. «Algunos de ellos, por normativa europea, se concentran exclusivamente en el ámbito de las pymes, que excluyen a empresas de mayor dimensión, pero sin llegar a ser suficientemente grandes para vivir sin esa colaboración pública privada», expuso.

Citó el Fondo de Crecimiento Empresarial, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI); los incentivos en materia de innovación; la financiación que ofrece Iberaval con créditos participativos o de otra naturaleza e, incluso, del Programa de Crecimiento Empresarial, que cuenta con una colaboración «muy activa» con la Fundación Empresa Familiar. «Por lo tanto, hay algunas vías abiertas en la Comunidad pero están excluidas con las ayudas directas de subvenciones públicas, que se concentran en las pymes», aseveró.

El consejero de Economía abogó por habilitar una fórmula específica para ayudar al crecimiento de las empresas medianas por que, precisó, que son tractoras de muchos proyectos productivos y forman parte de la cadena de valor en la Comunidad. «Por lo tanto, si pudiéramos ayudarlas en mayor medida sería positivo para el crecimiento de CyL.