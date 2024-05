La Junta desconoce aún el pronunciamiento oficial de la ONU: "No podemos opinar"

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, expuso a Ical que a estas horas nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno autonómico ni le ha remitido una comunicación oficial sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia.

Carriedo explicó que poco puede añadir sobre un documento que desconocen, por lo que la Junta esperará a contar con algún detalle para pronunciarse. “Nadie se ha dirigido, nadie nos ha enviado ningún informe, ni ningún documento para dar un plazo de alegaciones, y, por tanto, no podemos opinar sobre lo que no conocemos”, insistió. En todo caso, recordó que en Castilla y León las leyes se tramitan conforme a los procedimientos establecidos y cumpliendo “toda la normativa”.

“Como no lo conocemos, ni nadie se ha dirigido a nosotros en ese sentido, ni oficial, ni extraoficialmente, no podemos opinar. Por respeto, no podemos opinar sobre un documento, o sobre un informe que no ha sido remitido, ni se ha planteado plazo para presentar alegaciones. No podemos opinar sobre lo que no se nos ha informado”, insistió.

Preguntado sobre si confían que a lo largo del día, tanto desde la ONU, como desde el Gobierno central se pongan en contacto con la Junta, de forma verbal o por escrito, Carriedo añadió que es algo a lo que hay que esperar y que también desconoce.