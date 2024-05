Vitartis apuesta por regular la llegada de migrantes para la industria agroalimentaria

Publicado por C. Tabernero Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo presidente de Vitartis, Santiago Miguel Casado, apuesta por «regular» a los migrantes que vengan a trabajar en la industria agroalimentaria de Castilla y León para acabar con la falta de mano de obra en un sector «muy intensivo» y que, por ubicarse en el medio rural, cuenta con un «hándicap» ante una realidad en la que «la población no tiene atractivo para vivir en ese medio».

Por ello, y debido a esa necesidad de mano de obra de las empresas del sector agroalimentario y la existencia de «personas que quieren trabajar» y que proceden de otros países, el nuevo responsable del clúster de la industria agroalimentaria de Castilla y León abogó por «regular que las personas que vengan, lo hagan con la capacidad y la autorización de hacer el trabajo que se está demandando».

Y es que, según el propio Santiago Miguel Casado, «hay determinadas actividades que los nacionales no estamos dispuestos a hacer», por lo que sugirió acabar con la situación por la que «si tú tienes una persona que quiere trabajar y hay una empresa que necesita de esa mano de obra y no la puede contratar porque estaría incurriendo en una irregularidad, no se cubre la necesidad que tiene ninguna de las dos partes».

No obstante, esta es solo una de las apuestas que el presidente de Vitartis enarboló para hacer más atractivo el sector de cara a atraer trabajadores, tras revelarse esta como la primera preocupación de los responsables de la industria agroalimentaria en la última encuesta realizada por el clúster del sector en Castilla y León.

Es, de hecho, el problema de máxima gravedad para el sector según el 21 por ciento de los encuestados por Vitartis. Un dato que se dobla en el medio plazo, ya que el 42 por ciento de los participantes en la encuesta considera que la formación y capacidad de los empleados será el principal problema del sector en un horizonte de cinco años.

Un temor, superior al del marco regulatorio como principal problema actual para el 18 por ciento de los encuestados, que se llevará al III congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León que, bajo el nombre ‘ Crecer haciendo crecer’ , se celebra en el Fórum Evolución de Burgos los próximos 23 y 24 de mayo. Allí, dos mesas redondas abordarán esta cuestión de manera directa: Creciendo en las personas’ y Creciendo en creatividad donde se trazarán diferentes estrategias para la atracción y retención del talento en el sector.

En ese sentido, Santiago Miguel Casado puso sobre la mesa el proyecto ‘Retina’, impulsado por Vitartis, para «identificar» y conocer las preferencias de los profesionales, optimizar la gestión de recursos humanos y afrontar ‘científicamente’ la fidelización y atracción del talento a través de una herramienta de la inteligencia artificial (Dathum) que trabaja sobre modelos matemáticos para convertir en datos el comportamiento de las personas.

Atraer perfiles innovadores

La participación de más de 2.500 personas de 17 empresas que operan en diez subsectores agroalimentarios distintos permitió discernir que el trabajo y el sentido de pertenencia son las mayores fortalezas de la industria, aunque su atractivo es mayor para los profesionales mayores de 50 años y, por ello, recomienda modificar el estilo de gestión para atraer perfiles de talento joven e innovador. «Hoy las personas cada vez valoran más la libertad y el encorsetamiento en el trabajo no es bueno», señaló al respecto Santiago Miguel Casado, que tras conocer que «la flexibilidad y poder conciliar es también algo muy importante», llamó a las empresas del sector a irse adaptando a lo que «verdaderamente valoran» sus colaboradores para «minimizar el impacto» de la dificultad para encontrar mano de obra y talento. Todo ello teniendo en cuenta que, aunque «es importante tener una retribución adecuada, el salario emocional es casi tanto o más importante que el salario económico» para el perfil del trabajador cualificado que necesita la industria agroalimentaria para dar su siguiente salto.

De hecho, el proyecto ‘Retina’ reveló que el tiempo o la estabilidad están por encima del salario, las instalaciones o la posición entre los factores más importantes para los profesionales del sector.