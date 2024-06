Mañueco anuncia una nueva rebaja fiscal que beneficiará a todos los contribuyentes

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer una nueva rebaja fiscal que beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad, 1,3 millones de personas, y resumió la gestión del Gobierno de coalición en medidas que «funcionan, útiles y eficaces» al servicio y bienestar de los ciudadanos.

Fernández Mañueco, en su discurso del debate de política general que coincide con el ecuador de esta legislatura, defendió el dinamismo económico de la Comunidad, su apuesta por el diálogo político y social, la defensa de la calidad de los servicios públicos y el saldo migratorio positivo desde 2018 que se cifra en 52.000 habitantes más en cinco años.

«Estamos trabajando en una nueva rebaja fiscal», avanzó el presidente, que concretó en una reducción de medio punto del 9 al 8,5 por ciento en el IRPF que beneficiará en ese tramo a 1,3 millones de contribuyentes.

De esa manera, precisó que Castilla y León se consolidará como la comunidad con el segundo tipo mínimo más bajo en este impuesto. Esta medida afectará a 242.000 contribuyentes en León con un ahorro de casi 19 millones de euros.

En este punto, recordó que desde que es presidente han rebajado 34 veces los tributos frente al modelo contrapuesto del Gobierno de 69 subidas y se detuvo, a la vez, en rechazar que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, haya vinculado la nueva financiación autonómica con la llamada armonización fiscal.

«Sí eso significa subir impuestos o recuperar otros suprimidos como el de Sucesiones y Donaciones, nos opondremos formalmente», aseguró. «Nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, las familias y las empresas, no para exprimirlas», aseveró.

El presidente defendió que el diálogo es una «seña de identidad» de su Gobierno y recalcó que el Diálogo Social «sigue plenamente activo», donde precisó que ha firmado trece acuerdos y habrá más, como los próximos que se firmarán en responsabilidad social y corporativa, dependencia, educación y digitalización.

Precisamente, al referirse al diálogo político, acusó a la oposición de «ninguna voluntad» para avanzar en los tres pactos, de sanidad, financiación y Corredor Atlántico, que ofreció en el último debate de política general celebrado el pasado mes de octubre, aunque afirmó que, pese a «su escaso interés», mantiene su voluntad de acuerdo.

También, expresó «mano tendida» a las entidades locales, universidades, opas, tejido asociativo, tercer sector y sociedad civil. A éstos últimos se dirigió en esta ocasión para avanzar que ofrecerá un pacto social por las familias de Castilla y León, con objetivos en educación, empleo, vivienda y servicios sociales, y otro por la conciliación, que mejores los cuidados familiares desde la corresponsabilidad.

El presidente de la Junta defendió que «Castilla y León funciona» con las medidas de su Gobierno, que volvió a calificar de «útil y eficaz», y desgranó su resumen de este año y avanzó nuevas medidas en seis ejes: economía del futuro, potenciar las energías renovables, conseguir una comunidad más natural y sostenible, estar a la vanguardia tecnológica e impulsar servicios de última generación.

Dinamismo económico

Fernández Mañueco afirmó que quizá la Comunidad esté en este momento en el mejor desde 2008 y subrayó que en 2023 el crecimiento fue mayor del esperado, con un 2,7 por ciento que ha llegado al 3 por ciento en el primer trimestre de 2024, en un dinamismo económico que trasladó al mercado laboral con la menor tasa de paro desde 2007 y tres años ininterrumpidos de creación de empleo.

Además de desgranar el estado de ejecución de algunos polígonos industriales, se refirió a la culminación del programa territorial de fomento de Tierra de Campos para 206 municipios de Valladolid, Palencia, León y Zamora y al plan para el desarrollo social de La Raya para Zamora y Salamanca que esperan aprobar a finales de año.

Tras expresar la exigencia al Gobierno de que los Perte se adapten a las demandas de las empresas, defendió el protagonismo y el compromiso de la Junta con los agricultores y ganaderos, que concretó en el pago ágil de las ayudas a la PAC, en la propuesta a Bruselas para reducir la burocracia y luchar contra la competencia desleal, en los más de 145 millones e ayudas a la sequía y en las destinadas a combatir la enfermedad hemorrágica, que se mantendrán también este año.

Igualmente, levantó la voz al Gobierno para agilizar los regadíos y pedir que derogue la norma sobre la gestión del lobo, cuyos ataques aumentaron un 16 por ciento el pasado año. A ello unió la resolución este año de una convocatoria de 120 millones para la incorporación de jóvenes al campo.

«Nuestro mundo local es una prioridad absoluta para mi Gobierno», remató.

En la línea de hacer una comunidad más natural y sostenible, avanzó la elaboración de un Libro Blanco del Agua en Castilla y León y para un territorio de vanguardia se refirió a la movilización de 300 millones en los próximos años para atraer y fidelizar el talento.

Tras referirse al compromiso para blindar los servicios públicos esenciales a través de la ya en marcha proposición de ley, desgranó el estado de algunas infraestructuras como la instalación de la radioterapia en el Hospital de Soria, cuyo búnker estará terminado en julio, las obras en el Hospital del Bierzo para esta unidad y la próxima ampliación del plan funcional o el impulso al hospital de día oncohematológico en Ávila.

El presidente expresó la preocupación por la salud mental y anunció una estrategia en este sentido, la ampliación de la red de prevención de las conductas suicidas, un servicio integral de apoyo a las familias, nuevos dispositivos de salud mental para niños y jóvenes y la aprobación de un plan de medicina personalizada y de precisión de Castilla y León.

En la parte final de su intervención, se refirió al reto demográfico y a la nueva ley de sostenibilidad demográfica y desarrollo del medio rural en la que se trabaja, una de las apuestas del Gobierno de PP-Vox. Pero como resumen aseguró que hay datos «ya esperanzadores» de aumento de la población. Al respecto, ofreció algunos datos como que el saldo migratorio es positivo desde 2018 con 52.000 habitantes más o que la estadística Continua de la Población a 1 de abril de 2024 arroje 13.000 personas más en la Comunidad, así como el aumento en un 7% delos nacimientos en lo que va de año.

Por último, informó de que antes de terminar este año estará listo el anteproyecto de ley de Función Pública que introducirá como novedad un permiso preparto retribuido a las empleadas públicas desde la 37 semana hasta el parto para apoyar a las mujeres de las administraciones públicas.

Ahorro total 242.000 contribuyentes leoneses ahorrarán casi 19 millones de euros con la rebaja fiscal

Vox pide a Mañueco mantener una estrategia activa

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, apeló ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a “mantener una estrategia activa” como la desarrollada en estos dos años de alianza entre ambos partidos y defendió todas las medidas puestas en marcha y leyes aprobadas en este periodo de cohabitación. El presidente de la Junta destacó el carácter constructivo y el apoyo de Vox al Gobierno de Castilla y León y recordó que son dos partidos distintos que “aparcaron las diferencias” para dar “estabilidad” a la Comunidad y responder al “interés general.

Por otro lado, el procurador de Por Ávila Pedro Pascual echó en falta medidas para combatir la desigualdad entre las provincias de Castilla y León, mientras que el exvicepresidente de la Junta, ex de Ciudadanos, Francisco Igea, obvió a la Junta y se dirigió a los grupos de la oposición, en concreto a sus portavoces, a los que invitó a una reflexión y a pensar qué futuro quieren.

Buenos datos El presidente anuncia la creación de un Libro Blanco del Agua en Castilla y León

Apoyo a las familias Mañueco avanza un permiso retribuido de maternidad a partir de las 37 semanas

UPL cree que el presidente plantea un «un cuento de hadas que no se asemeja absolutamente a la realidad»

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, aseguró ayer que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, les había planteado en el debate de política general «un cuento de hadas que no se asemeja absolutamente a la realidad» y añadió que estaban «decepcionados», como otros dirigentes de la oposición, porque no esperaban «nada positivo» de quien, dijo, ha estado «mal gobernando» la Comunidad. En su comparecencia, tras escuchar la intervención de Fernández Mañueco, Luis Mariano Santos, consideró que el presidente había hecho «menos malos a los que le han precedido» y consideró una falta de respeto «absoluta» que se traten iniciativas vinculadas a debates nacionales en las Cortes, para no tratar el cierre de consultorios o la falta de impulso, a su juicio, de la Formación Profesional en el medio rural.

Asimismo, censuró que haya «pasado por encima» el reto de la despoblación y afeó que el presidente no haya sido capaz de presentar una ley de dinamización demográfica, ya que advirtió en los próximos 15 años la Región Leonesa perderán 37.000 habitantes más, según el Instituto Nacional de Estadística.

Ante esto, el presidente de la Junta ha demandado a los leonesistas de la UPL y a los localistas de Soria Ya que tengan un «ataque de realismo y positividad».

Tudanca tiende la mano a Mañueco para que el PP rompa con Vox

El secretario general del PSOE de Castilla y León y líder de la oposición, Luis Tudanca, tendió ayer la mano al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que rompa su pacto con Vox y gobierne en minoría con los socialistas y otros grupos lo que queda de legislatura. «Usted fue el primero en meterlos. Sea también el primero en sacarlos», dijo al jefe del Ejecutivo autonómico durante su turno en el debate de política general de la Comunidad.

Tudanca, que arrancó su intervención en las Cortes con las últimas palabras de Aurora Picornell, asesinada en 1937 y cuyo retrato fue roto hace unos días en el parlamento balear, cerró su discurso con una nueva apelación al jefe del Ejecutivo para fuera «valiente» y desde Castilla y León diera un «ejemplo a toda España». «Se lo han puesto fácil, se lo he puesto fácil. Hagamos una Castilla y León mejor», aseveró tras pedir aislar la «extrema derecha» y acabar con el «monstruo».

En ese sentido, el portavoz socialista consideró que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, debería dimitir o ser cesado tras llamar «traidores» a los dirigentes del PP por su acuerdo de ayer con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Si Vox tiene algo de dignidad debería irse», dijo a pesar de que pocos procuradores de este grupo seguían desde sus escaños su discurso.

En este contexto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la posibilidad de pactar con el PSOE en esta Comunidad para sacar del gobierno a Vox y ha recordado que su dirigente autonómico, Luis Tudanca, «tuvo la oportunidad hace dos años» de evitar la coalición y dio «la espantada por respuesta»

Igualmente, Tudanca reclamó a Fernández Mañueco la retirada de la ley de la «discordia», que dijo «vulnera derechos humanos y menoscaba los principios de verdad, justicia y reparación». «Se lo agradecerá la historia», apostilló el socialista quien relató los ataques a domicilios de dirigentes, las casas del pueblo del PSOE o la agresión a Olegario Ramón. En su opinión, tras la «peineta» del presidente en el parlamento, se ha producido un «catálogo de horrores», por lo que le pidió que deje «de mirar para otro lado» y de ser «cómplice».

También preguntó al presidente cuántos acuerdos del Diálogo Social había firmado últimamente.