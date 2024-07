La Junta entrega 27 vehículos ligeros a Protección Civil en su compromiso de "mejorar el material rodande"

Entrega de 'pick up' a Protección Civil.

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta ha entregado 27 vehículos ligeros de "última generación, potentes y muy bien equipados" a Protección Civil en su compromiso de "mejorar el material rodante" del servicio y tras una inversión de algo más de un millón de euros.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la entrega de estos 'pick-up' en Valladolid y en la que ha detallado que son vehículos de "cabina mixta", que pueden llevar hasta cinco personas y un equipo de extinción, si bien ha apuntado que no están dirigidos específicamente a la época de riesgo alto de incendios, aunque se puedan utilizar.

Una acción que forma parte de la "potenciación" de este tipo de material fruto del acuerdo sindical del 27 de septiembre del año 2022 del operativo fuera de la época de riesgo altos de incendios. "Hemos nutrido al operativo de un incremento muy importante de personal, porque todo nuestro personal laboral que era fijo discontinuo y trabajaba unos meses, ha pasado a ser fijo continuo, salvo el de las torretas de vigilancia", ha matizado.

Los 'pick up' se utilizarán en las labores típicas de prevención que se realizan en invierno tras una inversión de "1.280.000 euros, impulsados por los fondos europeos, tanto los fondos Next Generation como los fondos REACT-EU", e incrementan la dotación de estos vehículos, hasta los 89. "Forman parte de un incremento exponencial que hemos tenido de las inversiones, no solo en estructura de desde el acuerdo de incendios, sino también de infraestructuras con la mejora de las bases, mejora de las bases aéreas, mejora de las bases donde están las motobombas, las autobombas y también mejora del material rodante, donde hemos renovado las dos terceras partes de la flota que tenía la Junta en los últimos años", ha continuado.

Un material de "última generación", ha concluido, que sustituye a otro "que estaba obsoleto en muchos casos" y que irán a parar a las nueve provincias de la Comunidad --tres vehículos por cada provincia--.