Santonja recalca que el Gobierno de coalición entre PP y Vox “funcionaba muy bien” y considera “un error” la ruptura

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, aseguró que el Gobierno de coalición entre Partido Popular y Voz “funcionaba muy bien” y recalcó que para él la ruptura del pacto ha sido “un error”, ya que el motivo que se argumentó “se escapa” de su comprensión. “Aquí, en Castilla y León, nadie había roto nada”, argumenta en una entrevista que recoge en su edición de hoy ‘La Gaceta Regional de Salamanca’ y que difunde Ical.

Santonja explica que él se enteró de la ruptura del acuerdo de Gobierno el jueves por la tarde, y apuntó que no fue hasta el pasado viernes por la mañana cuando desde la formación que lidera Santiago Abascal les explicaron los motivos de la decisión, algo que, en su opinión, “carece de sentido porque el Gobierno de Castilla y León lo que ha hecho es respetar un acuerdo que estaba tomado con anterioridad y porque la ley española protege a los menores y a los adolescentes en el momento que entran en territorio español y la legislación europea, también”.

Para Santonja, el único consejero nombrado por Vox en la Comunidad que se ha mantenido en el cargo tras la ruptura, “el pacto se ha roto por una decisión que llega desde fuera de Castilla y León y eso no se entiende”. “Yo no me puedo pasear por las calles de Ledesma, por ejemplo, ante los vecinos que me han expresado su preocupación y que he hablado con ellos de lo que hay que hacer con la muralla que por una cuestión ajena a ellos y a mí, si te he visto no me acuerdo”, esgrime.

Además, confesó estar “muy agradecido” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la confianza que ha depositado en él, y defendió al exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, como “una persona estupenda, joven, pero con ideas muy claras, muy firme en sus convicciones y muy honesta”. “Va siempre de frente. Creo que ha sido muy maltratado y muy injustamente. Las personas que le conozcan tendrán la misma opinión que tengo yo de él”, completó.