Mañueco hace oídos sordos al aviso de Vox y asegura que agotará la legislatura

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó ayer que Vox lleve mes y medio sin querer dialogar con el Partido Popular, pero hizo un llamamiento a la tranquilidad y recalcó que su intención es agotar la legislatura. Mañueco explicó que los presupuestos «continúan dando pasos» y criticó la posición de Vox. «Pensaban que no íbamos a presentar los presupuestos y los presentamos; pensaban que no se aprobaría el techo de gasto y se aprobó; pensaban que la oposición presentaría una enmienda a la totalidad, y la oposición ha confirmado que no la presentarán. Desde hace mes y medio el grupo de Vox ha decido no sentarse a hablar con la Junta, pero todos tranquilos, mi intención es terminar la legislatura», aseveró. García-Gallardo advierte de que con «los rojos declarados o camuflados no hay presupuestos que negociar». Y es que también ayer el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, advertía de que con «los rojos declarados o camuflados no hay presupuestos que negociar». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, arremetió contra Vox por «cumplir órdenes» de la dirección nacional del partido y tener «una estrategia» para no dialogar ni negociar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. García-Gallardo respondió, a través de su cuenta de X (antes Twiter), que él no sabe sí el Partido Popular aplica políticas de izquierdas por iniciativa propia o por imposición de Génova, pero con los rojos (declarados o camuflados) no hay presupuestos que negociar. Fernández Carriedo cargó contra el grupo liderado en las Cortes por Juan García-Gallardo, después de que ayer el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, comunicó la ruptura de las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las autonomías donde dependan de su partido y alegó que se negocia con los socialistas políticas migratorias. Sin embargo, Vox alegó ayer que ese anuncio de Garriga no afecta a Castilla y León porque «no negociaba nada» con la Junta, ya que no ha respondido a sus propuestas. Pero Fernández Carriedo afeó que no haya acudido a las reuniones que convocó con los grupos y les acusó de tener una «estrategia» para no dialogar con la Junta por indicación de su sede nacional. Por otro lado, cuando el tiempo para aprobar los presupuestos se agota, garantizó que, «sea cual sea el resultado» del pacto presupuestario que ha ofrecido a los grupos, el 1 de enero, cuando entraría en vigor la prórroga de los actuales, la Junta mantendrá los servicios públicos de calidad.

Carlos Fernández Carriedo reiteró ayer que no establecerán zonas tensionadas de vivienda en Castilla y León porque la nueva Ley de Vivienda no obliga a ello y, además, esa medida «perjudica a los jóvenes que quieren adquirir una». Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, y en respuesta a la pregunta sobre si cumplirán con la nueva Ley, Carriedo señaló que la Junta lo hará «en sus prescripciones de obligado cumplimiento», mientras que aquellas medidas «que no son de obligado cumplimiento y vienen a perjudicar a los jóvenes», como aseguró que es la declaración de zonas tensionadas, no lo harán. «Somos partidarios de medidas dirigidas directamente al acceso a la vivienda», aseguró el portavoz de la Junta, en declaraciones recogidas por Ical, en las que defendió las políticas del Gobierno autonómico que están llevando a que Castilla y León sea una de las comunidades «con la vivienda más barata» y donde «más fácil es acceder a una vivienda». Todo ello a través de medidas como las ayudas al alquiler, que la Junta «acaba de convocar» y que la convierten en la «única comunidad de régimen común que financia todas las solicitudes que cumplen las condiciones», o con programas como Tuya, que garantizan el 97,5 por ciento del aval.