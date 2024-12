CyL crece por encima del 3% gracias a la exportación

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

La economía de Castilla y León sigue a sorprendiendo por sus elevados ritmos de crecimiento y desde la Junta ya dan por hecho que la Comunidad superará sus previsiones de dinamismo del tres por ciento cuando se cierre el ejercicio, de la mano de las exportaciones, la industria y la mejora de la producción agraria.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dio a conocer hoy los datos de la Contabilidad Regional del tercer trimestre del año, cuando Castilla y León creció a un ritmo interanual del 4,2 por ciento, por encima del 3,6 por ciento del trimestre anterior, y del tres por ciento de los tres primeros meses del año.

Carlos Fernández Carriedo constató que el sector primario avanzó un 11,5 por ciento, tras dos años con datos negativos. Asimismo, la industria subió su producción un 8,3 por ciento, un dato, dijo el consejero, «coherente» con el Indice de Producción Industrial (IPI), cuyo aumento en España encabeza la Comunidad.

El consejero remarcó que la industria manufacturera «sigue a buen ritmo» con un avance del cuatro por ciento, a la que se une la producción energética, con un «año muy positivo por el volumen de lluvias y producción de renovables». Además, los servicios tuvieron un «comportamiento favorable», con un crecimiento del 3,1 por ciento; mientras que la construcción, evolucionó de forma «más moderada» con un 1,8 por ciento.

Demanda interna

Del lado de la demanda, Carriedo concretó que la interna subió un 2,9 por ciento, con un tres por ciento para el gasto en consumo final, y un 2,2 por ciento para la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, el consejero destacó el buen comportamiento de las exportaciones, que aportaron 1,3 puntos al crecimiento económico, cuando en 2023 ya fueron cifras récord. «Casi un tercio del crecimiento económico se debe a la capacidad de exportar de la Comunidad», dijo, Carriedo para justificar una aceleración de la economía a lo largo del año.

Carriedo se felicitó porque Castilla y León tuvo un dinamismo del 4,2 por ciento entre julio y septiembre, frente a una media de España del 3,4 por ciento; del uno por ciento de la UE 27, y del 0,9 por ciento de la zona euro. «Crecemos cuatro veces más que la UE ese trimestre», dijo.

Asimismo, precisó que en los tres primeros trimestres del año, la economía de Castilla y León registró un crecimiento acumulado del 3,6 por ciento, «superior al que habíamos estimado para el escenario macro para 2024». Así, sentenció: «Podemos afirmar que este año creceremos por encima del tres por ciento, es decir, más que la previsión que remitimos a la Airef, que la consideró prudente y realista».

El consejero portavoz también contrapuso ese dato del 3,6 por ciento acumulado durante el año, con el tres por ciento de incremento para el conjunto nacional, y el 0,8 por ciento de la UE-27 y el 0,6 por ciento de la zona euro. «Crecemos seis veces más que la zona euro», enfatizó.

Nuevos presupuestos

Ante estos buenos datos, Carlos Fernández Carriedo explicó que siguen trabajando para contar con unos buenos presupuestos para la Comunidad, pero dejó claro que si no consiguen el acuerdo con los grupos de las Cortes, «están en condiciones de asegurar unos servicios públicos de máxima calidad y seguir incidiendo en el crecimiento económico». El consejero portavoz quiso dejar claro, no obstante, que la economía de la Comunidad, no avanzará a «ritmos tan elevados como este año», y recordó que sus previsiones apuntan a un escenario en el entorno del dos por ciento.

«El horizonte previsto es inferior, porque será difícil mantener crecimientos tan elevados», dijo, para explicar las dificultades para sostener el nivel de exportaciones, en un contexto marcado por el escaso crecimiento de los principales clientes europeos, las guerras en Ucrania y oriente medio, y el proteccionismo en el que avanzará EEUU. Además, remarcó los vaivenes del precio de la energía y las materias primas, aunque «ya hemos sabido convivir con todo eso estos dos últimos años», concluyó en consejero y portavoz de la Junta.