Ryanair se va de Valladolid

Ryanair prevé cancelar “a final de marzo” su actividad en el aeropuerto de Valladolid y, por tanto, suspenderá la venta de billetes en las próximas horas, según informaron a Ical fuentes de la aerolínea irlandesa. Hasta ahora ofrecía su ruta a Barcelona tres días a la semana hasta el 24 de octubre y tenía previsto volar también a Palma de Mallorca entre el 30 de marzo y el 23 de octubre, con hasta cinco conexiones semanales en los meses de verano.

Los cambios de la compañía todavía no se han aplicado en el portal web, que mantiene de momento la posibilidad de comprar billetes a Barcelona y Palma de Mallorca desde Valladolid hasta finales de octubre, a pesar de que hoy anunció que dejará de operar “en el verano de 2025” en la base de Villanubla, dentro de una política de ajuste de su actividad en España, informa Ical.

El vuelo hacia Barcelona es la única ruta que tenía de forma regular durante todo el año la aerolínea. De esta forma, hasta finales de marzo, Ryanair continuará ofreciendo su ruta a la ciudad condal con tres frecuencias sólo a la semana. De momento, desde Villanubla, las salidas están previstas los lunes a las 18.10; los viernes a las 09.50 y los domingos, a las 17.40 horas. En sentido inverso, las aeronaves partirán desde El Prat los lunes a las 16.05 horas; los viernes a las 07.55 horas, y los domingos, a las 15.45 horas.

Las cancelaciones, por tanto, llegarán a partir de abril, de forma que se anularán los vuelos previstos hasta finales de octubre, en lo que se considera la temporada de verano. De esta forma, si mantiene su decisión de irse de Valladolid no llegará a operar la ruta a Palma de Mallorca, aunque de momento sus billetes siguen a la venta, a la espera de que suprima esta ruta de su oferta.

Los planes de la aerolínea pasaban por incorporar el vuelo a Mallorca el 30 de marzo en Valladolid, coincidiendo con el inicio de la temporada veraniega en los aeropuertos. Así, en abril contemplaba operar tres frecuencias semanales los martes, jueves y domingos; entre los meses de mayo y septiembre, cinco días a la semana -lunes, martes, jueves, viernes y domingos-, y en octubre -hasta el día 23-, los jueves y domingos.

La marcha de Ryanair, que se suma a la de Vueling en junio de 2024, dejaría al aeropuerto de Valladolid sólo con vuelos regulares de Binter. La compañía consolida su ruta a Gran Canaria con conexiones dos días a la semana. Las salidas desde Valladolid están previstas los lunes a las 12.50 horas y los miércoles, a las 19.30 horas, mientras desde la isla los aviones partirán los lunes a las 08.25 y los miércoles, a las 15.05 horas. Además, ofrece conexiones con el resto del archipiélago, pero haciendo escala en Las Palmas.

La compañía acusa a Aena de "monopolio" y aunque no es la primera vez que lo hace, sí es un momento en el que presiona con el recorte de rutas e incluso el cese de actividad en dos aeropuertos. De hecho, tras conocer la noticia, el Ayuntamiento de Jerez lamentó que Aena "no tenga capacidad para reducir tasas o incentivar la actividad de una compañía como Ryanair" para que la aerolínea no elimine sus rutas con la ciudad gaditana. "No es una buena noticia que Ryanair cancele sus operaciones en el aeropuerto de Jerez el próximo verano y que habría que analizar con Aena este caso y paralelamente seguir trabajando, como hasta ahora, para recuperar otras líneas", señaló el ayuntamiento en un comunicado.

Aena esta vez no ha querido mantenerse al margen esta vez y mandó un comunicado en el que calificó de "espurios" los argumentos de Ryanair y señaló que las exigencias de la 'low cost', que quiere una rebaja en las tasas aeroportuarias, podrían ser contrarias a la ley. Aena acusó además de estar haciendo una "una réplica mimética" de su política comercial, de comunicación y empresarial que está realizando en todos los países europeos.

"En suma, Aena lamenta que Ryanair utilice argumentos espurios que no se corresponden con la realidad de las tarifas aeroportuarias de España, para confundir a los ciudadanos y presionar descaradamente a las instituciones públicas nacionales y regionales", argumentó el gestor aeroportuario.

Así, explicaron que la tarifa media que abonarán las aerolíneas a Aena a partir del 1 de marzo será de 10,35 euros por pasajero, "la más baja de Europa", e informa de que Ryanair incrementó un 8,75% su actividad en 2024 con la misma tarifa media.

Otro punto en el que responde a la aerolínea es que, en realidad, la compañía va a incrementar su capacidad en España para el próximo verano, según consta en sus datos. En concreto, el consejero delegado de la aerolínea irlandesa ha reconocido este jueves en rueda de prensa un aumento neto de 1,5 millones de asientos para la próxima temporada de verano, a pesar de recortar en un 18% la oferta en aeropuertos más pequeños.

En este sentido, Aena recordó que existen incentivos comerciales sufragados por ella misma en los aeropuertos regionales, disponibles para todas las compañías aéreas, que permiten que las tasas aeroportuarias bajen hasta casi 2 euros por pasajero.

Por tanto, su conclusión es que la compañía va a incrementar su oferta en los aeropuertos más turísticos, con más tráfico y, por ende, con unas tarifas "sustantivamente más elevadas" que en los regionales. En cuanto a las exigencias de la compañía para rebajar las tasas, en su opinión "desprovistas de cualquier cortesía", Aena señala que podrían conculcar la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y, por tanto, "ilegales". También añade que podrían llegar a considerarse por parte de la Unión Europa como ayudas de Estado.

