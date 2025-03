El PP pide la dimisión del presidente de las Cortes de Castilla y León, de Vox

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha cargado este viernes contra el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), por su "falta de respeto total y absoluta" a la institución por pronunciar un discurso que debía ser institucional en clave "de campaña" electoral, como candidato de su partido y le ha pedido "que se vaya" de las Cortes.

En la ronda de comparecencias posterior al acto conmemorativo del Estatuto de Autonomía desarrollado en las Cortes, Gavilanes ha calificado de "lamentable" que Pollán haya convertido la alocución en "el primer acto de campaña de Vox" en el que se "postula como candidato".

Gavilanes ha reclamado un "discurso más institucional": "No está a la altura del cargo que ostenta", ha resumido el portavoz del PP, quien ha ironizado con que Pollán ha presumido de tener una actividad profesional anterior a la política, por lo que "tiene donde ir".

Estas palabras del portavoz han tenido lugar después de que ningún miembro del Gobierno autonómico, incluido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y, en señal de protesta, el Grupo Popular se ha ausentado del posterior cóctel organizado por las Cortes de Castilla y León.

Enfrentamiento también por una medalla

El enfrentamiento entre ambos partidos también se ha producido con una polémica que arrastran desde la pasada semana, a cuenta de la no concesión de una medalla al mérito parlamentario para un procurador de Vox, Javier Carrera, que murió hace unas semanas.

Pollán y Gavilanes han profundizado este viernes en el enfrentamiento por esta polémica con un cruce de reproches que han reproducido lo vivido la pasada semana entre ambos.

El primero en referirse hoy al tema ha sido el presidente de las Cortes, quien durante su discurso institucional ante un hemiciclo lleno, ha advertido de que no va a tolerar las "insidias" que en su opinión ha extendido el PP sobre él.

"Que nadie confunda talante conciliador con apocamiento de ánimo. No voy a tolerar insidias. No las voy a tolerar. Dicho esto, doy por cerrada una polémica en la que nunca deseé verme envuelto", ha afirmado Pollán.

Pollán ha reconocido que, ante la postura de los diferentes grupos sobre la medalla al mérito para Javier Carrera (Vox), asumió que debía "acatar la voluntad manifestada" y no elevar la propuesta a la Mesa de las Cortes.

Sin embargo, ha añadido que sintió "sorpresa, indignación y dolor" cuando hubo quien, "por negarse a sostener en público lo manifestado en privado", le responsabilizó "de que la propuesta no prosperara por dudar" él "de que concurrieran los requisitos necesarios", en referencia al PP: "Falso de toda falsedad. Fui yo quien propuse a Carrera para la medalla", ha resumido.

"Lamento traer a colación tan desagradable episodio, pero no se me ha dejado alternativa. Llegar a la política pasados los cincuenta supone la enorme ventaja del desapego por el cargo, pues uno goza de una ocupación y un lugar a los que volver. Ya siento si alguno no puede decir lo mismo", ha deslizado Pollán.

Réplica del PP

Sobre este asunto, Gavilanes (PP) ha pedido a Pollán "un poco de coherencia" y ha insistido en que el presidente de las Cortes no sometió a votación la posible concesión de la medalla a Carrera, porque tenía dudas sobre si su perfil concordaba con las exigencias del reglamento que regula estas distinciones.

"Ni siquiera se nos preguntó si estábamos de acuerdo" y "no se nos dio la opción de decir si estábamos de acuerdo", ha afirmado Gavilanes sobre la tesis de Pollán, quien sí defiende que no había unanimidad entre los grupos para condecorar a Carrera.